काशी में शुरू हुई मिर्जापुर सीजन 4 की शूटिंग, रामनगर का चौक एरिया बना त्रिपाठी चौक

वाराणसी: काशी फिल्मों की शूटिंग की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है. इसी क्रम में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने वाली मिर्जापुर की फिल्मों की शूटिंग पहले बनारस में हुई थी. अब मिर्जापुर सीजन 4 की शूटिंग भी बनारस में शुरू हो चुकी है. रामनगर क्षेत्र में इस फिल्म की शूटिंग दो दिनों से लगातार जारी है. जहां पर रामनगर के प्रसिद्ध किले के अंदर बाहर चौक क्षेत्र में और गंगा पार एरिया में इस फिल्म की शूटिंग अलग-अलग जगह पर की जा रही है.

पंकज त्रिपाठी कालीन भैया बनारस में मौजूद रहेंगे: फिल्म के मशहूर किरदार पंकज त्रिपाठी कालीन भैया समेत अलग-अलग किरदार फिल्म की शूटिंग के बनारस में मौजूद रहेंगे. फिलहाल फिल्म में गुड्डू भैया का किरदार निभाने वाले अली फजल इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं और अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं.



बनारस की लोकल कलाकारों ने बताया की फिल्म की शूटिंग मिर्जापुर 4 सीरीज के लिए हो रही है. जिसमें फिल्म की कलाकार श्वेता त्रिपाठी सहित अली फजल, दिव्येंदु शर्मा शूटिंग पूरी कर रहे हैं. मिर्जापुर सीरीज का यह वर्जन सिनेमा के बड़े पर्दे पर दिखाई देगा. जिसमें कालीन भैया, गुड्डू भैया, मुन्ना त्रिपाठी जैसे किरदार फिर से नजर आएंगे.

वहीं, फिल्म की शूटिंग बनारस में चर्चा का विषय भी बना हुआ है. गंगा पर एक रैली की शूटिंग भी होनी है. जिसमें फिल्म में राजनीतिक भूमिका निभा रहे कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी और उनके बेटे की भूमिका निभाने वाले दिव्येन्दु नजर आएंगे. फिलहाल रामनगर के चौक एरिया में यह शूटिंग अभी जारी है. जहां फिल्म के सेट के लिए त्रिपाठी चौक बनाया गया है.