रामलला को मिर्जापुर के फूल के बर्तनों में लगेगा भोग; आयुर्वेदिक गुणों से है भरपूर, जानिए खासियत
थाली-कटोरी-गिलास-चम्मच और प्लेट अयोध्या के लिए रवाना, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने जताई थी इच्छा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 5:29 PM IST
मिर्जापुर : शहर के बने फूल के बर्तनों में अयोध्या में रामलला को भोग लगेगा. इसके लिए कई तरह के बर्तन रामनगरी के लिए रवाना कर दिए गए हैं. इससे पहले इन बर्तनों का विधिवत पूजन किया गया. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने इन खास बर्तनों को रामलला की सेवा में लगाने की इच्छा जताई थी. ये बर्तन आयुर्वेदिक महत्व से भरपूर हैं.
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने फूल के बर्तनों की डिमांड की थी. इसके बाद इन्हें तैयार कराया गया. अब इन बर्तनों में रामलला को भोग लगाया जाएगा. रविवार को इन बर्तनों का लालडिग्गी स्थित उनके आवास पर विधि-विधान से पूजन किया गया. इसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया.
मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि फूलों के इन बर्तनों का निर्माण मिर्जापुर के मेटल उद्योग के प्रमुख व्यापारियों की ओर से कराया गया है. इन्हें भगवान राम की सेवा में समर्पित किया जाएगा. इसके लिए इन्हें रामनगरी रवाना कर दिया गया है. बर्तन में 24 थालियां, 72 कटोरी, 24 गिलास, 24 प्लेट और 24 चम्मच शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि फूल के बर्तन के आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत काफी गुणकारी माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन बर्तनों में खाना खाने से लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के शिकार नहीं होते हैं. फूल के बर्तन में कई औषधीय गुण होते हैं. इन बर्तनों का प्रयोग करने से पाचन सही रहता है. शरीर को ऊर्जा मिलती है. ये बर्तन कई हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम कर देते हैं. इन बर्तनों में रखा गया प्रसाद ज्यादा पवित्र माना जाता है.
पूर्व प्रांत संगठन मंत्री ने बताया कि मिर्जापुर का मेटल उद्योग इन दिनों कुछ मंद पड़ गया है. भगवान रामलला के आशीर्वाद से इसे फिर से जीवित करने का प्रयास किया जाएगा. एक दौर में यह पूरी दुनिया में मशहूर था. चमक-दमक वाले कई अन्य बर्तनों ने इनका स्थान ले लिया है. इसकी वजह से शहर में यह उद्योग धीरे-धीरे बंद होने के कगार पर पहुंच गया है. अब फूल के बर्तन केवल शादियों में ही लोग खरीदते हैं.
