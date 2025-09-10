ETV Bharat / state

स्क्रीन पर मां विंध्यवासिनी की आरती देख सकेंगे श्रद्धालु; पंडा के लिए ड्रेस कोड और आईकार्ड होंगे जारी

एसपी सोमेन बर्मा ने कहा कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाई जाएगी. सीसीटीवी द्वारा निगरानी की जाएगी.

स्क्रीन पर मां विंध्यवासिनी आरती देख सकेंगे श्रद्धालु. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 8:38 AM IST

Updated : September 10, 2025 at 9:39 AM IST

मिर्जापुर: जनपद के विंध्याचल धाम में आने वाले शारदीय नवरात्र मेले को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं को स्क्रीन पर मां विंध्यवासिनी की आरती दिखाई जाएगी. साथ ही नवरात्र मेला के दौरान निर्धारित ड्रेस और आईकार्ड जारी होंगे. यह आईकार्ड लेकर ही कोई पंडा मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे. मंदिर में मां का चरणस्पर्श पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में 21 सितंबर की रात से शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो रहा है. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने मंगलवार के देर शाम पंडा समाज और अधिकारियों के साथ बैठक की. सभी वाहन स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा निर्धारित मूल्य सूची लगेगी.

उसी के हिसाब से पैसा लिया जाएगा. साथ ही गंगा में बढ़े जलस्तर को देखते हुए बैरिकेडिंग कराई जाएगी. प्रकाश व्यवस्था, सड़कें, साफ-सफाई, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी.

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए निर्धारित ड्रेस कोड होगा. विंध्य पंडा समाज और विंध्य विकास परिषद के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी आईकार्ड धारक पंडा ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन करा सकेंगे. यह भी निर्णय लिया गया कि मेला के दौरान दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुचारू ढंग से मां का दर्शन मिल सके इसके लिए चरणस्पर्श पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा.

झांकी दर्शन श्रद्धालुगण कर सकेंगे. गर्भ गृह में दोनों गेट पर एक-एक पंडा/पुरोहित बैठकर और एक-एक पुरोहित अंदर जाकर अपने जजमान को दर्शन कराएंगे. इस दौरान गर्भ गृह में ऐसे स्थान पर खड़े हों, कि झांकी दर्शन से मां के दर्शन मिल सकें.

मिर्जापुर डीएम ने की तैयारियों की समीक्षा. (Video Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एसके वर्मा और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोवा लाल को निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र में पार्किंग के लाइसेंस जारी किए जाएं. सरकारी और प्राईवेट पार्किंग स्थल पर विभिन्न वाहनों के मूल्य/दर निर्धारित करते हुए बोर्ड लगाया जाए.

अधिशासी अभियंता जल निगम को नगर सहित पूरे मेला क्षेत्र में खोदे गए सड़कों को प्रत्येक दशा में 14 सितंबर तक कार्य पूर्ण कराते हुए समतल कराने के निर्देश दिए गए. लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत कराई जाए.

विभिन्न घाटों सहित त्रिकोण मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विंध्य विकास प्राधिकररण/परिषद और नगर पालिका, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश-व्यवस्था कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि पूरे क्षेत्र में एलईडी बल्ब ही लगाया जाए.

हाईड्रोजन व पुराने पीले बल्ब बैन रहेंगे. मेला क्षेत्र की गलियों और विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रमुख मार्गों की पर्याप्त सफाई और प्रकाश व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए. घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त बैरिकेटिंग तथा साईनेज बोर्ड लगाया जाएं, ताकि स्नान करते वक्त लोग गहरे पानी में न जा सकें.

जिलाधिकारी ने कहा कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगाए जाने के लिए भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों के प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर उन्हें यथोचित स्थान पर भेजा जाए, जहां उनके खाने और रहने की व्यवस्था हो. अधीक्षक रेलवे विंध्याचल को निर्देशित किया गया कि रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, रैन बसेरा, शौचालय, साफ-सफाई, अनाउंसमेंट हो.

जिलाधिकारी ने कहा कि मेला को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिसे जो दायित्व सौंपा गया है, वह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाई जाएगी. सीसीटीवी द्वारा निगरानी की जाएगी.

