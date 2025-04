ETV Bharat / state

बुढ़ापे में जवान रहने का फार्मूला खोजने वाले डॉ. मयंक सिंह बने अमेरिकी नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर, पहली बार भारतीय को मिली नियुक्ति - SCIENTIST DR MAYANK SINGH MIRZAPUR

डॉ. डोनाल्ड टॉमालिया और डाॅ. मयंक सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 16, 2025 at 8:51 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 10:56 AM IST 4 Min Read

मिर्जापुर : जिले के चुनार तहसील के नरायनपुर विकासखण्ड के बगही गांव के रहने वाले वाले साइंटिस्ट डॉ. मयंक सिंह को अमेरिका के द नेशनल डेंड्रिमर एंड नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर का निदेशक बनाया गया है.इसकी आधिकारिक घोषणा सीईओ डॉ. डोनाल्ड टॉमालिया ने की है. संस्थान के इतिहास में पहली बार भारतीय मूल के वैज्ञानिक को निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है. इसके पहले डॉ. डोनाल्ड टॉमालिया सीईओ और निदेशक दोनों पद पर सेवाएं दे रहे थे. गौरतलब है कि संस्थान डेंड्रीमर विज्ञान एवं नैनो-सक्षम समाधानों के क्षेत्र में अपनी अग्रणी अनुसंधान एवं अनुप्रयोग आधारित उपलब्धियों के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात है. बता दें कि बगही गांव के रहने वाले वाले साइंटिस्ट डॉ. मयंक ने COVID-19 महामारी के दौरान इसी संस्थान से अपने वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने मेहनत, उत्कृष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान और समर्पण के बल पर वैज्ञानिक से वरिष्ठ वैज्ञानिक और फिर प्रधान वैज्ञानिक की भूमिका तक का सफर तय किया. प्रत्येक स्तर पर उन्होंने डेंड्रीमर एवं नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए जो वैश्विक शोध एवं अनुप्रयोगों में दिखाई देते हैं. अब वे अपने दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के साथ इस संस्थान का नेतृत्व निदेशक के रूप में करेंगे. मिर्जापुर के डॉ. मयंक सिंह डेंड्रीमर अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर बने. (Video Credit : ETV Bharat)

डॉ. मयंक सिंह ने 'नेशनल डेंड्रिमर एंड नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर' से फोन पर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि उनकाउद्देश्य डेंड्रिमर तकनीक को न केवल अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, बल्कि उसे इस प्रकार सरल और सुलभ बनाना है. ताकि शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग दोनों के लिए यह सहजतापूर्वक शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों द्वारा अपनाने योग्य बन सके. साथ ही नेशनल डेंड्रीमर एंड नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर को डेंड्रीमर-आधारित तकनीकों के अनुसंधान, विकास और व्यवसायीकरण के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में स्थापित करना भी है. साथ ही भारत-अमेरिका के बीच प्रभावशाली वैज्ञानिक सहयोग, अनुसंधान का अनुवाद और अगली पीढ़ी की उपचारात्मक तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को आकार दें सके.

Last Updated : April 16, 2025 at 10:56 AM IST