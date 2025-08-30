ETV Bharat / state

मिर्जापुर जिला न्यायालय ने 15 साल बाद 6 लोगों को किया बरी, डीएम कार्यालय में प्रदर्शन के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा - MIRZAPUR DISTRICT COURT

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला. 20 अगस्त 2010 को लोहिया विचार मंच की ओर से किया गया था प्रदर्शन.

बरी किए गए प्रदर्शनकारी.
बरी किए गए प्रदर्शनकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 11:39 AM IST

मिर्जापुर : मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह सेकंड की अदालत ने 15 साल पुराने मामले में छह आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. इस मुकदमे एक आरोपी अरुण कुमार दुबे की मृत्यु सुनवाई के दौरान हो गई थी. मुकदमे में अदालत ने पाया कि वादी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं जा रहा था और गवाह निरंतर गैरहाजिर थे.

अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2010 को लोहिया विचार मंच की ओर से अरुण कुमार दुबे के नेतृत्व में 50 लोग मिर्जापुर जिला मुख्यालय पहुंचकर नगर पालिका क्षेत्र में साफ-सफाई, बिजली-पानी और अस्पताल में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारी डीएम से बात करने पर अड़ गए और कर्मचारियों से धक्का मुक्की करते हुए चेंबर में घुस गए. इसी दौरान अरुण कुमार दुबे डीएम की टेबल को धक्का दे दिया. इस बात से तत्कालीन डीएम संयुक्ता समद्दार नाराज हो गईं और कर्मचारियों को कार्रवाई का निर्देश दे दिया. इस पर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने अरुण कुमार दुबे, सत्य प्रकाश यादव, रामचंद्र गुप्ता, रब्बू निषाद, प्रेम सिंह और अरुण कुमार जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया. एक सप्ताह जेल में रहने के बाद सभी जमानत पर रिहा हो गए थे.

मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह सेकंड ने 29 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया है. 15 साल से चल रहे मुकदमा को लेकर आदेश जारी कर अरुण कुमार दुबे, सत्य प्रकाश यादव, रामचंद्र गुप्ता, ररब्बू निषाद, प्रेम सिंह और अरुण कुमार जायसवाल के खिलाफ शहर कोतवाली मिर्जापुर में दर्ज मुकदमे में लगाए गए आरोप से दोष मुक्त कर दिया है. बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने और गवाहों के अनुपस्थित के बाद फैसला आया है.

सत्य प्रकाश यादव बताते हैं कि नेता अरुण कुमार दुबे के नेतृत्व में हम 50 लोग साफ सफाई बिजली पानी और अस्पताल में दवा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय गए हुए थे. इस दौरान जिलाधिकारी से मिलकर बात रखना चाह रहे थे तो कर्मचारी धक्का मुक्की करने लगे. इसी को लेकर डीएम ने नाराज होकर हम सभी को कोतवाली भिजवा दिया और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया. यहां हम सभी को जेल भेज दिया गया था. हालांकि एक सप्ताह बाद जमानत मिल गई थी. मुकदमे में 15 साल बाद न्याय मिला है.

