भाई की सैलरी में चाहता था हिस्सा, नहीं मिला तो भाभी-भतीजी-भतीजे को काट डाला; मिली उम्रकैद

मिर्जापुर में 4 साल पहले महिला, उसके 6-7 साल के बेटे-बेटी की हत्या कर दी गई थी, कोर्ट ने देवर को सुनाई उम्रकैद की सजा.

भाभी-भतीजी-भतीजे की हत्या का दोषी देवर देवनारायण. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में नवंबर 2021 में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी. देवर ने अपनी सगी भाभी और 6-7 साल के सगे भतीजे-भतीजी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 4 साल बाद फैसला सुनाते हुए देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सरकारी वकील आलोक राय ने बताया कि मिर्जापुर में नवंबर 2021 में हुए ट्रिपल मर्डर केस के मामले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने देवर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

सरकारी वकील आलोक राय ने बताया कि कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर मोहल्ले में 20 नवंबर 2021 को दिनदहाड़े महिला और उसके दो बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. कोतवाली कटरा के डंगहर मोहल्ले के रहने वाले यज्ञ नारायण ने अपने छोटे भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस को बताया था कि मेरी पत्नी रेनू 35 वर्ष, बेटी हर्षिता 7 वर्ष, बेटे आरुष 6 वर्ष की उसके सगे भाई देवनारायण उर्फ टीटू ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है. देवनारायण अविवाहित था. यज्ञनारायण के अनुसार उसके पिता डाकघर में चपरासी थे. 2010 में उनका निधन हो गया. इसके बाद उसे मृतक आश्रित के रूप में वहीं पर चपरासी की नौकरी मिल गई. उसकी सैलरी से वह परिवार चला रहा था.

यज्ञनारायण ने पुलिस को बताया था कि उसका छोटा भाई देवनारायण उससे सैलरी में हिस्सा मांगता था. कहता था कि पिता की जगह नौकरी लगी है, इसलिए उसे भी उसका पैसा चाहिए. इस पर वह और रेनू कहते थे कि अविवाहित हो बेफिजूल के खर्च करोगे, जब जितनी जरूरत हो ले लेना. इसी बात के चलते वह नाराज रहता था और इसके चलते ही उसने तीनों की हत्या कर दी.

सरकारी वकील आलोक राय ने बताया कि कटरा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. 23 अगस्त 2023 को आरोप तय होने के बाद विचरण गवाही शुरू हुई. पुलिस द्वारा कुल्हाड़ी व आरोपी के कपड़े खून से सने हुए रिकवर किए थे. ट्रायल में देवनारायण के खिलाफ कुल 10 लोगों ने गवाही दी. जिसमें दोष सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

