ETV Bharat / state

भाई की सैलरी में चाहता था हिस्सा, नहीं मिला तो भाभी-भतीजी-भतीजे को काट डाला; मिली उम्रकैद

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में नवंबर 2021 में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी. देवर ने अपनी सगी भाभी और 6-7 साल के सगे भतीजे-भतीजी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 4 साल बाद फैसला सुनाते हुए देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सरकारी वकील आलोक राय ने बताया कि मिर्जापुर में नवंबर 2021 में हुए ट्रिपल मर्डर केस के मामले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने देवर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

सरकारी वकील आलोक राय ने बताया कि कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर मोहल्ले में 20 नवंबर 2021 को दिनदहाड़े महिला और उसके दो बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. कोतवाली कटरा के डंगहर मोहल्ले के रहने वाले यज्ञ नारायण ने अपने छोटे भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस को बताया था कि मेरी पत्नी रेनू 35 वर्ष, बेटी हर्षिता 7 वर्ष, बेटे आरुष 6 वर्ष की उसके सगे भाई देवनारायण उर्फ टीटू ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है. देवनारायण अविवाहित था. यज्ञनारायण के अनुसार उसके पिता डाकघर में चपरासी थे. 2010 में उनका निधन हो गया. इसके बाद उसे मृतक आश्रित के रूप में वहीं पर चपरासी की नौकरी मिल गई. उसकी सैलरी से वह परिवार चला रहा था.