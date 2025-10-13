ETV Bharat / state

यूपी का सरकारी स्कूल, जहां जाने के लिए रास्ता तक नहीं; 40 साल से बच्चे और टीचर खेत की पगडंडी के सहारे

मिर्जापुर का Road Less एक स्कूल, जहां बच्चे खेत की मेड़ से होकर पहुंचते. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय मेड़ से होकर जाते समय बच्चे फिसलकर गिर भी जाते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

खेत की मेड़ से गिरते-पड़ते स्कूल पहुंचते हैं बच्चे: तब से आज तक छात्र खेत की मेड़ से आने-जाने को मजबूर हैं. बारिश में छात्र चप्पल जूते हाथ में लेकर स्कूल पहुंचते हैं. यही नहीं कुछ छात्र मेड़ पर कीचड़ जमे होने के चलते गिर भी जाते हैं, जब फसल को नुकसान पहुंचता है किसान भी उन्हें फटकार लगाते हैं और मारते भी हैं, जिसके कारण बारिश में छात्र स्कूल नहीं जाते और उपस्थिति कम हो जाती है.

40 साल पहले बने स्कूल के लिए आज तक नहीं बनी रोड: ये कहानी है मिर्जापुर जनपद के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय की जो जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर है. सरकार विकास के नाम पर किसानों की जमीन लेकर उन्हें मुआवजा देकर बड़ी-बड़ी सड़कें तो बना रही हैं. लेकिन, देश के भविष्य तय करने वाले नौनीहालों को 3 फीट की सड़क तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है. विकासखंड नगर का चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय 40 साल पहले बना था.

आईए ETV Bharat के Explainer में मिर्जापुर के इस अद्भुत स्कूल के बारे में जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है. क्यों इतने साल से स्कूल के लिए रास्ता नहीं बन पाया. बच्चे-टीचर किस तरह की समस्या के साथ जूझ रहे हैं और अधिकारी क्या कहते हैं.

स्कूल को बने 40 साल हो गए. तब से आज तक बच्चे और टीचर खेत की मेड़ से होकर ही स्कूल पहुंचते हैं. बारिश में मेड़ फिसलन वाली हो जाती है तो बच्चे-टीचर फिसलकर गिर जाते हैं. फसल नष्ट होने पर किसान बच्चों को भला-बुरा भी कहते हैं और उधर से जाने से मना कर देते हैं.

इसका जीता-जागता उदाहरण मिर्जापुर जिले का चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय है. वैसे तो इस प्राथमिक स्कूल की स्थापना 1985 में हुई थी और वर्तमान में यहां 438 बच्चे व 12 टीचर हैं. लेकिन, साधन-संपन्न इस स्कूल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रास्ते की है. स्कूल तक जाने के लिए रास्ता आज तक नहीं बन पाया.

Mirzapur Unique school: मिर्जापुर OTT पर रिलीज सिर्फ एक वेब सीरिज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत का एक अलग आईना भी है. यहां से हमेशा बाहुबली ही सियासत की गद्दी पर काबिज हुए. सियासी दाव-पेंच में जहां मिर्जापुर का एक अहम रोल है, वहीं सुख-सुविधाओं में यूपी का ये जिला काफी पीछा है.

स्कूल में 438 बच्चे, 12 टीचर पर रास्ता एक भी नहीं: उत्तर प्रदेश सरकार जिन प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम छात्रों की संख्या है, उसे मर्जर या बंद करने का फैसला लिया गया है. वहीं मिर्जापुर के नगर विकासखंड के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की संख्या 438 है. ये सभी छात्र गांव के हैं. इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 12 शिक्षक हैं.

बारिश में बच्चों को स्कूल नहीं भेजते अभिभावक: विद्यालय के शिक्षकों का कहना हैं कि यहां पर रास्ता नहीं है. बच्चे खेत की मेड़ से आते हैं, जिनका खेत है वह मना करते हैं, बच्चों को डांटते-मराते भी हैं. हम लोगों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है. रास्ता न होने के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. क्योंकि छात्र आते हैं तो कभी-कभी गिर भी जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं. स्कूल में संख्या कम होने पर हम शिक्षक परेशान होते हैं.

मिर्जापुर के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय मेड़ से होकर जाते बच्चे. (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्रों ने बताया अपना दर्द: स्कूल में पढ़ रहे छात्र अंशु, गोविंद और आदित्य यादव ने बताया स्कूल आने के लिए रास्ता नहीं होने के चलते खेत की मेड़ से आना पड़ता है. बारिश के समय फिसलकर गिर भी जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं. खेत में गिर जाने से किसान भी डांटते मारते हैं.

तहसीलदार ने खड़े कर दिए थे हाथ: ग्रामीण कौशिक कनौजिया ने बताया कि 1985 से प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है. रास्ता न होने की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी की है. आज तक कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे. एक बार विरोध करने पर तहसीलदार आए थे. कहा था, किसानों की जमीन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते.

बस 3 फीट चौड़ी सड़क की डिमांड: स्कूल के प्रधानाचार्य अनुराधा सिंह बताती हैं, आने जाने में बहुत परेशानी होती है. सड़क नहीं है. पगडंडी थी जिसे गांव वालों ने हटा दिया. बच्चों के लिए सरकार सड़क बनवा दे तो बेहतर होगा. बहुत ज्यादा नहीं केवल 3 फीट ही बनवा दें तो बच्चे पैदल ही आ जाएंगे.

मिर्जापुर जनपद का चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय. (Photo Credit; ETV Bharat)

जमीन नहीं है तो कहां से रास्ता निकाल दें: इसकी शिकायत हमने अपने विभाग से भी की है. बीएसए भी आकर देख चुके हैं. बीएसए भी बोलते हैं कि जमीन नहीं है तो रास्ता कैसे बन सकता है. उनका भी कहना ठीक है. शिक्षक भी गाड़ी से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, बारिश होने पर कीचड़ से ही आना पड़ता है. बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि विद्यालय के लिए रास्ता नहीं है. जमीन नहीं है तो रास्ता कैसे बन सकता है.

सड़क के लिए कोई अधिकारी कुछ नहीं कर रहा: ग्राम प्रधान भोनू लाल बिंद ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि कई साल से प्रयास किया जा रहा है. किसान जमीन देने को तैयार नहीं है, जिसके चलते सड़क नहीं बन पा रही है. इसके लिए एसडीएम तहसीलदार और एबीएस के साथ देहात कोतवाली प्रभारी भी एक बार विरोध करने पर पहुंचे थे.

मिर्जापुर के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते टीचर. (Photo Credit; ETV Bharat)

कुछ किसान जमीन देने के लिए तैयार: इसके बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है. कुछ किसान तैयार हो रहे हैं जल्द ही सड़क निकलवाने का प्रयास किया जाएगा. सड़क न होने से बच्चों को बहुत परेशानी होती है. बारिश के मौसम में बच्चे कीचड़ वाले खेत के रास्ते जाने को मजबूर होते हैं.

ये भी पढ़ेंः यूपी का अदभुत विद्यालय; स्‍कूल है पर पहुंचने का रास्‍ता नहीं, खेत से होकर जाते हैं बच्चे, बिजली कनेक्शन तक नहीं