ETV Bharat / state

नवरात्र 2025; मिर्जापुर और फर्रुखाबाद में नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों का लगा तांता

मिर्जापुर/फर्रुखाबाद: मिर्जापुर और फर्रुखाबाद में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है. मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में लगकर मां दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन पूजन कर रहे हैं. वे सिद्धिदात्री, सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्नवदना हैं. मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व- ये आठ सिद्धियां बतलाई गई हैं.

इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री मां हैं. मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय,उद्यम, उत्साह, क‌र्त्तव्यनिष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल बनाता है.



पूरे देशभर में मिर्जापुर विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है. देश के कोने-कोने से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं .धाम में आने पर असीम शांति मिलती है. भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है. सिद्धिदात्री मां सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं. इनकी आराधना के साथ ही नवरात्र व्रत का परायण होता है.