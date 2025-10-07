ETV Bharat / state

नाबालिगों ने कर दिया मर्डर, बस्तर के दशहरा पसरा में हुई वारदात

जगदलपुर: शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके पुराने तहसील कार्यालय (दशहरा पसरा) में हत्या की बड़ी वारदात हो गई. जांच में ये बात सामने आई की हत्या की वारदात में तीन नाबालिग शामिल हैं. बस्तर पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा 24 घंटे के भीतर कर दिया. हत्या के पीछे की वजह महिला के साथ हुई बदसलूकी थी. आरोप है कि मृतक युवक ने महिला के साथ बदसलूकी की जिससे नाराज होकर तीन नाबालिगों ने युवक की निर्ममता से हत्या कर दी.

नाबालिगों ने उतारा मौत के घाट: बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि ​हत्या के बाद आवश्यक जांच और कार्रवाई के लिये कोतवाली थाने से पुलिस की एक गठित विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल सभी नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मृतक युवक दुकान लगाने वाली महिला से किसी बात को लेकर बकझक करने लगा. दुकानदार महिला ने युवक को वहां से चले जाने के लिए कहा. इस बात से नाराज होकर मृतक युवक ने महिला के साथ बदतमीजी की. महिला के साथ हुई बदतमीजी की खबर उसके भाई को मिली तो वो अपने नाबालिग साथियों के साथ मौके पर पहुंचा. सभी नाबालिगों ने मिलकर युवक को धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया. आरोप है कि जख्मी युवक काफी देर तक बस्तर पसरा के गेट पर बैठा रहा लेकिन किसी ने भी पुलिस को घटना की खबर नहीं दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक खून ज्यादा बह जाने के चलते युवक की मौत हो गई.