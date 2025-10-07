ETV Bharat / state

नाबालिगों ने कर दिया मर्डर, बस्तर के दशहरा पसरा में हुई वारदात

हत्या के पीछे की वजह महिला के साथ हुई बदसलूकी थी.

Minors committed murder
बस्तर के दशहरा पसरा में हुई वारदात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 7:58 AM IST

जगदलपुर: शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके पुराने तहसील कार्यालय (दशहरा पसरा) में हत्या की बड़ी वारदात हो गई. जांच में ये बात सामने आई की हत्या की वारदात में तीन नाबालिग शामिल हैं. बस्तर पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा 24 घंटे के भीतर कर दिया. हत्या के पीछे की वजह महिला के साथ हुई बदसलूकी थी. आरोप है कि मृतक युवक ने महिला के साथ बदसलूकी की जिससे नाराज होकर तीन नाबालिगों ने युवक की निर्ममता से हत्या कर दी.

नाबालिगों ने उतारा मौत के घाट: बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि ​हत्या के बाद आवश्यक जांच और कार्रवाई के लिये कोतवाली थाने से पुलिस की एक गठित विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल सभी नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मृतक युवक दुकान लगाने वाली महिला से किसी बात को लेकर बकझक करने लगा. दुकानदार महिला ने युवक को वहां से चले जाने के लिए कहा. इस बात से नाराज होकर मृतक युवक ने महिला के साथ बदतमीजी की. महिला के साथ हुई बदतमीजी की खबर उसके भाई को मिली तो वो अपने नाबालिग साथियों के साथ मौके पर पहुंचा. सभी नाबालिगों ने मिलकर युवक को धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया. आरोप है कि जख्मी युवक काफी देर तक बस्तर पसरा के गेट पर बैठा रहा लेकिन किसी ने भी पुलिस को घटना की खबर नहीं दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक खून ज्यादा बह जाने के चलते युवक की मौत हो गई.

नाबालिगों ने कर दिया मर्डर (ETV Bharat)

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा की मौत की असली वजह क्या है. पुलिस ने बताया कि हत्या में धारदार हथियार और लाठी लंडे का इस्तेमाल किया गया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गये हथियार और डंडों को बरामद कर लिया है. आरोपियों को खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

मुरिया दरबार स्थल से 200 मीटर की दूरी पर हत्या: आपको बता दें कि हत्या 4 अक्टूबर की रात को हुई है. इसी दिन बस्तर दशहरे की महत्वपूर्ण रस्म मुरिया दरबार मे शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे थे. हत्याकांड का स्थल मुरिया दरबार स्थल के करीब 200 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है. जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. अमित शाह के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

