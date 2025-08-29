रांची: झारखंड के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को बेहतर इलाज के लिए रांची के एचईसी पारस हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है. उनके मीडिया प्रभारी समीर ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके बेहतर इलाज के लिए मेदांता जाने की सलाह दी.

जुलाई महीने में हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी

दरअसल मेदांता में ही जुलाई महीने में हफीजुल हसन अंसारी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, इसलिए उन्हें शुक्रवार को पारस हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के साथ उनके भाई सब्बीर हसन और बेटा जैद हसन उनके साथ मौजूद थे.

एचईसी पारस हॉस्पिटल से निकलते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी (Etv Bharat)

28 अगस्त को बिगड़ी थी हफीजुल हसन की तबीयत

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन 28 अगस्त को अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसके बाद उन्हें तत्काल धुर्वा स्थित HEC पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने पारस हॉस्पिटल जाकर बीमार मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी.

मंत्री के फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन के मिले थे संकेत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मीडिया को बताया था कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का सीटी स्कैन, इको एवं अन्य जांच रिपोर्ट सामान्य है. उनके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन के संकेत मिलने की बात डॉ. इरफान अंसारी ने बताई थी. खेल मंत्री सुदिव्य कुमार में बताया था कि उनका बीपी लो हो जाने के बाद, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद पारस हॉस्पिटल में उन्हें ऑब्जरवेशन में रखा गया था.

पिछले महीने मेदांता में हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की ओपन हार्ट सर्जरी पिछले महीने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ही हुई थी. तब से वह लगातार स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं. उनके मीडिया प्रभारी ने बताया कि मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत ठीक है और मुख्यमंत्री की सलाह को मानते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदांता गए हैं.

उन्होंने बताया कि मंत्री हफीजुल हसन अंसारी खुद पारस हॉस्पिटल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठे और एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस में दिल्ली ले जाया गया है.



