Published : Mar 3, 2025, 1:45 PM IST

दौसा. जिले के सिकराय में मानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा नाबालिग युवती टावर पर चढ़ गई. इसकी सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मानपुर डीएसपी दीपक मीना, एसडीएम नवनीत कुमार समेत पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. नाबालिग युवती को टावर से उतरने के लिए समझाइश की गई. करीब पांच घंटे की समझाइश के बाद पीड़ित युवती टावर से उतरी. युवती व परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार गत वर्ष जुलाई में सिकराय उपखंड क्षेत्र की नाबालिग युवती के पॉक्सो एक्ट में आरोपियों के खिलाफ मानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पॉक्सो मामले की जांच मानपुर डीएसपी दीपक मीना ने की. उन्होंने मामले को झूठा मानते हुए एफआर लगा दी. कोर्ट में इसे मंजूर कर लिया. पीड़िता ने मामले को रिओपन करवाया. मामले की जांच नांगल राजावतान डीएसपी चारुल गुप्ता को सौंपी गई. डीएसपी गुप्ता ने बताया कि मेरे पास पॉक्सो मामले की जांच रिओपन आई थी. इसमें कोर्ट ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर एफएसएल जांच कराने के निर्देश दिए थे.