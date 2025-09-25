ETV Bharat / state

2 हजार के लालच में महिला नर्स पर नाबालिग ने किया था एसिड अटैक; मेरठ में गिरफ्तार प्रेमी का हैरान करने वाला कबूलनामा

मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार महेंद्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 25, 2025

मेरठ/लखनऊ: मेरठ के लोहिया नगर में नर्स पर एसिड फेंकने के मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. एसिड अटैक का मुख्य आरोपी नर्स का प्रेमी है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इस मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, जिसने महिला नर्स पर एसिड फेंका था. नाबालिग ने बताया कि आरोपी महेंद्र ने 2 हजार रुपए देकर उससे एसिड अटैक करवाया था. वहीं, लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मेरठ एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र की तलाश में चार टीमें लगाई थी. महेंद्र प्रजापति जगृति विहार एक्सटेंशन का रहने वाला है. पुलिस को उसकी लोकेशन मिली तो देर रात मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार में घेराबंदी की गई. महेंद्र कहीं भागने की कोशिश में था. पुलिस को देखकर उसने तमंचे से फायर किया. पुलिस को भी बचाव के लिए गोली चलानी पड़ी, वह गोली उसके पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. सबक सिखाने के लिए एसिड अटैक: पुलिस पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि महिला रुखसाना पर उसने ही हमला कराया है. वह महिला उसकी प्रेमिका है. काफी समय से वह बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह परेशान था. इसलिए उसने सबक सिखाने के लिए एक नाबालिग को बरगालकर एसिड अटैक कराया. एसिड अटैक करने वाले किशोर को थाना लोहिया नगर पुलिस और एंटी रोमियो टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया गया था. सीओ कोतवाली एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग भेजा गया है, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है. वहीं, एसिड कांड के मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.