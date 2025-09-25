ETV Bharat / state

2 हजार के लालच में महिला नर्स पर नाबालिग ने किया था एसिड अटैक; मेरठ में गिरफ्तार प्रेमी का हैरान करने वाला कबूलनामा

एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति ने नाबालिग से एसिड अटैक कराया था. पीड़िता की हालत में सुधार है.

मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार महेंद्र.
मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार महेंद्र. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 12:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ/लखनऊ: मेरठ के लोहिया नगर में नर्स पर एसिड फेंकने के मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. एसिड अटैक का मुख्य आरोपी नर्स का प्रेमी है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इस मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, जिसने महिला नर्स पर एसिड फेंका था. नाबालिग ने बताया कि आरोपी महेंद्र ने 2 हजार रुपए देकर उससे एसिड अटैक करवाया था. वहीं, लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

मेरठ एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र की तलाश में चार टीमें लगाई थी. महेंद्र प्रजापति जगृति विहार एक्सटेंशन का रहने वाला है. पुलिस को उसकी लोकेशन मिली तो देर रात मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार में घेराबंदी की गई. महेंद्र कहीं भागने की कोशिश में था. पुलिस को देखकर उसने तमंचे से फायर किया. पुलिस को भी बचाव के लिए गोली चलानी पड़ी, वह गोली उसके पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.

सबक सिखाने के लिए एसिड अटैक: पुलिस पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि महिला रुखसाना पर उसने ही हमला कराया है. वह महिला उसकी प्रेमिका है. काफी समय से वह बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह परेशान था. इसलिए उसने सबक सिखाने के लिए एक नाबालिग को बरगालकर एसिड अटैक कराया. एसिड अटैक करने वाले किशोर को थाना लोहिया नगर पुलिस और एंटी रोमियो टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया गया था.

सीओ कोतवाली एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग भेजा गया है, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है. वहीं, एसिड कांड के मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

एएसपी अंतरिक्ष जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

नाबालिग ने पुलिस को बताई सच्चाई: इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तकनीक के सहारे एसिड फेंकने वाले नाबालिग को ढूंढ निकाला था. पूछताछ में उसने बताया कि महिला नर्स जब घर से निजी हॉस्पिटल ड्यूटी पर जा रही थी, तभी उसने एसिड फेंका. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि महेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसे इस काम के लिए दो हजार रुपए दिए थे. साथ ही एसिड फेंकने की जगह भी बताई थी.

लखनऊ में चेन स्नेचर का हाफ एनकाउंटर: लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले बालेश्वर अतुल कुमार जैन की चेन छीन ली गई थी. अतुल ने जब लुटेरे का पीछा अपनी स्कूटी से किया, तो उसके साथी ने स्कूटी पर लात मार दी, जिससे दुर्घटना हो गई. अतुल जैन की मौत हो गई थी. इस मामले में गुडंबा थाने में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने बेहटा क्षेत्र में एनकाउंटर के बाद घटना में शामिल एक आरोपी अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया पुलिस ने जब बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी, जिसे पकड़ लिया गया. पकड़ा गया आरोपी अरविंद ने ही अपने भाई के साथ मिलकर लूट की थी. इसके फरार भाई की तलाश की जा रही है. आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चेन का टुकड़ा बरामद हुआ है.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी के चित्रकार का एक छोटा आइडिया ऐसे हुआ सुपरहिट, नेशनल अवार्ड से हुए सम्मानित, पढ़िए पूरा कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT POLICE ENCOUNTER NEWSMINOR THREW ACID ON NURSE MEERUTNURSE ACID ATTACK CASE LATEST NEWSMEERUT NURSE ATTACKED BY MINORMEERUT POLICE LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.