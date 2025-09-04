दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में एक नाबालिग छात्र ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया. छात्र ने बुधवार देर रात को अपने घर के पास बने टेंट हाउस के गोदाम में यह घातक कदम उठाया. परिवार वालों ने छात्र के मौत की सूचना सुबह पुलिस को दी. जिसके बाद भिलाई नगर के सीएसपी जांच टीम के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

12वीं क्लास का छात्र था मृतक: मृतक 12वीं क्लास का छात्र था. उसका नाम एस भार्गव बताया जा रहा है. मृत छात्र के पिता दुर्ग भिलाई में टेंट हाउस चलाते हैं. घातक कदम उठाने से पहले छात्र ने एक नोट भी छोड़ा है. इस पत्र में प्रेम प्रसंग और पैसों के लेन देन का जिक्र है. पुलिस ने छात्र के छोड़े गए नोट को बरामद कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

भिलाई सीएसपी का बयान (ETV BHARAT)

रात में गोदाम के अंदर दी जान: पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक छात्र एस भार्गव ने घर के पास बने अपने पिता के गोदाम में जान दी है.आस पास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि घर के सामने गणेश पंडाल बना हुआ है. बुधवार रात पड़ोसियों ने भार्गव को खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया. रात में खाना खाने के बाद वह देर तक गोदाम में ही बैठा रहा और अपनी मां से कहा कि दरवाजा खुला छोड़ देना, वह बाद में घर के अंदर सोने आ जाएगा.सुबह जब उसकी मां पूजा-पाठ के लिए उठीं और गोदाम में झांका तो बेटे की लाश देखी. जिसके बाद हड़कंप मच गया.

छात्र एस भार्गव ने दी जान (ETV BHARAT)

मौके से एक नोट मिला है, जिसमें एक लड़की और पैसों के लेन-देन का जिक्र है,पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को जान देने की वजह माना जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई

सदमे में परिजन: इस घटना के बाद से परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है. परिवार वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे ने जानलेवा कदम उठा लिया. अब पुलिस जांच के बाद इस केस में और भी खुलासा हो सकेगा.