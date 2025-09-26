ETV Bharat / state

दिल्ली में मामूली विवाद के बाद नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, सीलमपुर में तनाव

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजकर 27 मिनट पर सीलमपुर इलाके में चाकू बाजी की घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब तक घायल को पास के ही अस्पताल ले जाया जा चुका था. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी ने बताया कि मृतक की पहचान हो गई है. वह नाबालिग है और इलाके का ही रहने वाला था.

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला सीलमपुर इलाके का है. जहां एक नाबालिग लड़के की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई. आरोपी भी नाबालिग है. जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. हत्या के इस मामले को लेकर इलाके में रोष है. पुलिस ने हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है.

डीसीपी का कहना है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. आरोपी भी नाबालिग है. डीसीपी का कहना है कि घटनास्थल का क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से निरीक्षण कराया गया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में भारी दोष है. लोगों का कहना है कि इलाके के खास समाज के नाबालिग लड़कों ने इस हत्या को अंजाम दिया है. उसे गैंग ने कई लड़कों को अपना निशाना बन चुका है. लोगों का आरोप है कि पुलिस उसे गैंग के समर्थन में रहती है और उसपर कोई कार्रवाई नहीं करती. आज भी इस गैंग के लड़कों ने पहले गले में हाथ डाला और उसके बाद चाकू गोद कर मौत के घाट उतार दिया. हाल ही में हर्ष विहार इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड ने इलाके को दहला दिया था. इस वारदात में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से हथियार और दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई थीं. इसके बाद करावल नगर इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी. पुलिस का दावा है कि गश्त बढ़ाई जा रही है और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है

ये भी पढ़ें: