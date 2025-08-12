कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पुलिस ने सुधेड़ में हुए हत्याकांड मामले का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार मृतक विनीत (45 वर्ष) के नाबालिग बेटे ने ही गोली मारकर उसकी हत्या की थी. हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया. मामले में पुलिस ने मृतक के नाबालिग बेटे को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार किया है.

प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नाबालिग की किसी बात पर पिता से बहसबाजी हुई थी. इस दौरान बेटे ने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि उस समय घर पर किसी के न होने के सोमवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया. कमरे और बरामदे के बीच दहलीज पर इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को खींच कर कमरे में रखा और अपना बैग पैक कर बाइक से पंजाब के गुरदासपुर की ओर निकल गया था.

एसपी (अतिरिक्त कार्यभार) अशोक रत्न ने बताया, "पुलिस ने आरोपी की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देर रात गुरदासपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे धर्मशाला लाया गया. सुधेड़ में पूर्व उप प्रधान के भाई हत्या मामले में भी पुलिस ने मृतक के नाबालिग बेटे को ही हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है".

पुलिस जांच में घटना के बाद से मृतक विनीत के साथ रहने वाले उसके नाबालिग बेटे के गायब होने और उसके मोबाइल बंद होने पर उसकी ओर ही शक की सुई घूमी थी. इतना ही नहीं वारदात के दौरान विनीत और उसका नाबालिग बेटा घर पर ही था. इस घटना की जानकारी सोमवार शाम 5:15 बजे लगी थी, जब विनीत का भाई अपनी पत्नी सहित घर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी.

एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर सहित पुलिस थाना धर्मशाला और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे. साथ ही देर रात एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने भी घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने बंदूक को रिकवर कर लिया है और तकनीकी जांच में इससे गोली चलने की पुष्टि हुई है. आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा.

अब पुलिस जांच कर रही है कि विनीत और उसके बेटे के बीच किसी विषय को लेकर बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने यह कदम उठाया है. इसमें पारिवारिक कलह और नशे से जुड़े बिंदुओं पर जांच की जा रही है. आरोपी के नाबालिग और संवेदनशील मामले के चलते सभी बिंदुओं को खंगाला जा रहा है.

