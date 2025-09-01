ETV Bharat / state

लखनऊ में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग से रेप, अश्लील फोटो खींची, ब्लैकमेल कर 15 लाख के गहने लिए - LUCKNOW NEWS

पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी ने आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल किया. पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है.

नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग से रेप.
नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग से रेप. (Photo Credit; Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 9:51 PM IST

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने पहले नाबालिग से दोस्ती की, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया. इसके बाद ब्लैकमेलिंग करने लगा.

पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया. करीब 15 लाख के गहने और नकदी लूट ली.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया, मेरी बेटी की उम्र 17 साल है. अप्रैल 2024 में बेटी की एक सहेली ने हिमांशु तिवारी से मुलाकात कराया था. धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. आरोपी हिमांशु मोहनलालगंज के सोईवा, जैतीखेड़ा का रहने वाला है.

आरोप है कि 20 अप्रैल 2024 को हिमांशु ने लड़की को अर्जुनगंज में नई बस्ती सरसवां बुलाया. वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग को बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप किया. इस दौरान उसने पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं.

इसके बाद, आरोपी ने तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उससे कई बार रेप किया. पीड़िता की मां ने बताया, मामला तब सामने आया जब 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी समारोह के लिए लॉकर से जेवरात निकालने गई. लॉकर खोला तो जेवरात गायब थे.

बेटी से पूछताछ करने पर पता चला कि हिमांशु ने ब्लैकमेल कर उससे लगभग 15 लाख के जेवरात और 50,000 नकद ले लिए थे. पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी अब उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है. डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

