लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने पहले नाबालिग से दोस्ती की, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया. इसके बाद ब्लैकमेलिंग करने लगा.

पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया. करीब 15 लाख के गहने और नकदी लूट ली.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया, मेरी बेटी की उम्र 17 साल है. अप्रैल 2024 में बेटी की एक सहेली ने हिमांशु तिवारी से मुलाकात कराया था. धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. आरोपी हिमांशु मोहनलालगंज के सोईवा, जैतीखेड़ा का रहने वाला है.

आरोप है कि 20 अप्रैल 2024 को हिमांशु ने लड़की को अर्जुनगंज में नई बस्ती सरसवां बुलाया. वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग को बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप किया. इस दौरान उसने पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं.

इसके बाद, आरोपी ने तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उससे कई बार रेप किया. पीड़िता की मां ने बताया, मामला तब सामने आया जब 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी समारोह के लिए लॉकर से जेवरात निकालने गई. लॉकर खोला तो जेवरात गायब थे.

बेटी से पूछताछ करने पर पता चला कि हिमांशु ने ब्लैकमेल कर उससे लगभग 15 लाख के जेवरात और 50,000 नकद ले लिए थे. पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी अब उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है. डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

