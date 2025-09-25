सौतेले पिता से पीछा छुड़ाना पड़ा भारी, किराए के मकान में दरिंदगी, नाबालिग ने दिया मृत बच्ची को जन्म
गोरखपुर से भागकर अजमेर आई नाबालिग को एक युवक बहला फुसलाकर जयपुर ले आया और यहां दुष्कर्म किया.
Published : September 25, 2025 at 7:17 PM IST
जयपुर: जयपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नाबालिग के पेट में दर्द होने पर उसे जयपुर के जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया. अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस पहुंची. पर्चा बयान के आधार पर जयपुर के करणी विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
एसीपी गौतम ने बताया कि 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने सौतेले पिता से परेशान होकर पीछा छुड़ाने के लिए दिसंबर 2024 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी. यहां उसे एक युवक मिला, जो उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ जयपुर ले आया और करणी विहार थाना इलाके में किराए के मकान में रखा. युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग गर्भवती हो गई. गर्भवती होने के बाद युवक के दोस्तों ने भी नशीली दवा पिलाकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
मृत बच्ची को दिया जन्म: 21 सितंबर को नाबालिग लड़की के पेट में दर्द हुआ, तो उसे जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया. 22 सितंबर को पीड़िता ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया. लड़की नाबालिग होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किए. पर्चा बयान के आधार पर बुधवार को मामला दर्ज किया गया. करणी विहार थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. नामजद मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है.