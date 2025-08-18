गया: बिहार के गयाजी के बांके बाजार थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना सामने आई है. रविवार को 40 वर्षीय एक शख्स ने मासूम बच्ची के साथ यह हैवानियत की है. आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर, एक सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत: दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मासूम बच्ची को गंभीर हालत में पहाड़ी पर ही मरने के लिए छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया. बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की गई कि वह बेहोश हो गई. इस दौरान बच्ची के परिजन उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला.

बेहोश हालत में परिजनों को मिली बच्ची: परिजनों को शुरू में लगा कि बच्ची शायद कहीं खेल रही होगी लेकिन जब शाम तक उसका कुछ पता नहीं चला, तो उनकी चिंता बढ़ गई. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान पहाड़ी की ओर गए ग्रामीणों को बच्ची बेहोश हालत में मिली.

बच्ची का चल रहा है इलाज: बच्ची को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है. फिलहाल मासूम का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, बच्ची घर के पास खेल रही थी, जब आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पहाड़ी की ओर ले गया.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा: घटना की सूचना मिलते ही बांके बाजार थाना की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. पुलिस ने आरोपी को चिह्नित किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की. पुलिस की सक्रियता के बाद 40 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब मामले की गहन जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

क्या कहती है पुलिस: बांके बाजार थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर पहाड़ी पर ले जाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

"6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. बहला फुसलाकर पहाड़ पर ले जाकर बच्ची के साथ यह घटना की गई. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है."-मंटू कुमार, थानाध्यक्ष, बांके बाजार

ये भी पढ़ें-

24 घंटे में दबोचा गया नेपाली युवती से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा, बेचने की साजिश रचने वाला भी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के बाद अब गया में महादलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म