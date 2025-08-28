डीडवाना-कुचामन : जिले के मारोठ थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पीड़िता की ओर से मारोठ थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत 11 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया. इसमें एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण मारोठ अस्पताल में करवाया. बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन भी कर लिया है.

पीड़िता की ओर से मारोठ थाने में बुधवार को पॉक्सो एक्ट के तहत 11 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिनमें नाबालिग भी शामिल है. इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. जांच तेजी से जारी है. जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. : अरविंद बिश्नोई, डिप्टी, कुचामनसिटी

कांग्रेस ने उठाए सवाल : राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि पर्ची सरकार के राज्य में राजस्थान में दुष्कर्म के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं. सरकार चुप बैठी है. एक नाबालिग के साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. डबल इंजन की सरकार राजस्थान में फेल हो चुकी है. कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं है. इस राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है. आए दिन चोरी होना, डकैती होना आम बात हो गई है. राजस्थान एक शांतिप्रिय राज्य था, लेकिन अब दुष्कर्म की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं. माताएं-बहनें घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें यह डर सताता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए.

राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका चौधरी (ETV Bharat Kuchaman)

पूर्व विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. महिलाएं आए दिन अपराध का शिकार हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है. प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि मारोठ जैसे कस्बे में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है. पुलिस अपनी मर्जी से काम कर रही है.