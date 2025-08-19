ETV Bharat / state

खूंटी में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म, खून से लथपथ हालत में लौटी घर, स्थिति गंभीर - MINOR MOLESTED GIRL

खूंटी में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Published : August 19, 2025 at 9:31 PM IST

खूंटी: जिले के जरियगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पांच साल की मासूम बच्ची से 15 साल के एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया. खून से लथपथ मासूम को लेकर परिजन जरियागढ़ थाना पहुंचे और पूरी वारदात बताई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. बच्ची की स्थिति गंभीर बताया जा रहा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची गांव के ही आंगनबाड़ी में पढ़ने गई थी. आंगनबाड़ी में खाना खाने के बाद बच्ची बाहर निकली. जहां मौजूद 15 साल का एक नाबालिग ने मिठाई खिलाने के बहाने बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे एक मिठाई दी. इसके बाद आरोपी ने और मिठाई खिलाने का लालच देकर बच्ची को आंगनबाड़ी से 300 मीटर दूर ले गया और झाड़ी में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद खून से लथपथ बच्ची रोती बिलखती किसी तरह घर पहुंची. घर में मां बीमार अवस्था में थी और पिता खेत में काम करने गया था. जब पिता घर पहुंचा तो बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने तत्काल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना दिलदहलाने वाली थी. इस वारदात में आरोपी नाबालिग है. नाबालिग को निरुद्ध कर लिया गया है.

