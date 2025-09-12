ETV Bharat / state

बाल बंदी ने खुद को पहुंचाई चोट या कुछ और...! फिर चर्चा में हजारीबाग संप्रेक्षण गृह

हजारीबाग का बाल सुधार गृह फिर से सुर्खियों में है.

minor lodged in Bal Sudhar Grih injured in Hazaribag
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
हजारीबागः जिला बाल सुधार गृह में बंद एक नाबालिग घायल हो गया है. जिसकी गर्दन में गंभीर चोट भी लगी है. जिसे आननफानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

हजारीबाग संप्रेक्षण गृह एक बार फिर चर्चा में है. गिरिडीह से आया एक नाबालिग ने खुद को जख्मी कर लिया. जिसके गले में गंभीर चोट भी है. उसे गंभीर अवस्था में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.

बताया जाता है कि उसे गुरुवार को ही गिरिडीह से हजारीबाग लाया गया था. सुबह शौचालय में उसे गिरा हुआ पाया गया. संप्रेक्षण गृह के सुरक्षा में तैनात एएसआई संजीव कुमार ने बताया कि हर दिन की भांति आज शुक्रवार को बाल बंदी सुबह शौचालय के लिए गए हुए थे. सुबह में संप्रेक्षण गृह की साफ सफाई भी हुई थी.

इस दौरान दूसरे बाल बंदी ने शौचालय में नाबालिग को गिरा हुआ देखा. इसकी सूचना प्रशासन को दी गई. जिसके बाद आननफानन में उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए लाया गया. इलाज के बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

इस घटना को लेकर संप्रेक्षण गृह के पदाधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बाल कैदी ने इस तरह का कदम क्यों उठाया.

