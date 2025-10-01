नूंह में नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन केस में मौलवी समेत दो गिरफ्तार, निकाहनामा समेत कई दस्तावेज बरामद
हरियाणा के नूंह में नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन के मामले में मौलवी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 1, 2025 at 6:24 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. डीएसपी तावड़ू अभिमन्यु लोहान ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए खुलासा किया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कराया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक के अलावा मौलवी रईस उद्दीन को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस में की थी शिकायत : डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि "20 अगस्त को हनुमान नगर खोरी कलां की रहने वाली नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने 26 सितंबर को थाना सदर तावड़ू में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें भड़ंगपुर निवासी रहीसा के बेटे तारिक पर पीड़ित की बहन को बहला-फुसलाकर और जबर्दस्ती भगाने का आरोप लगाया गया. जांच में सामने आया कि तारिक ने निकाहनामे के दौरान जो गवाह दर्शाए थे, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं था.
मौलवी की भूमिका : पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि नाबालिग का निकाह एक मुस्लिम लड़के के साथ कराया गया जिसमें मौलवी रईस उद्दीन पुत्र हसन मोहम्मद ने मुख्य भूमिका निभाई. डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि परिजनों के धर्म परिवर्तन के आरोपों की गहन जांच की जा रही है. फर्जी दस्तावेजों से नाबालिग को बालिग साबित करने का प्रयास कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के लिए विशेष टीम गठित की थी और दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है.
कई मामले आ चुके सामने : डीएसपी लोहान ने कहा कि "आरोपी तारिक और मौलवी रईस उद्दीन से पूछताछ जारी है. अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है." परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है. नूंह जिले में हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं. इससे पहले भी नगीना थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जबकि थाना नूंह सदर में धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने का ऐलान किया है.
