गुरुग्राम में नाबालिग से दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर आरोपी ने पैसे भी ऐंठे, एक महिला सहित दो पर मामला दर्ज

गुरुग्राम: गुरुग्राम में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ गांव में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी दी. आरोपी ने ब्लैकमेल कर डराते हुए रुपये भी पीड़िता से लिए. पुलिस ने इस मामले में आरोपी और पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई शिकायत: इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं. पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में ही रहते है. आरोपी ने उनकी 17 साल की बेटी को झांसे में लेकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया. इसके बाद ब्लैकमेल कर हजारों रुपये ऐठें.

महिला ने दिया आरोपी का साथ: पीड़ित का पिता ने बताया कि "विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपी ने एक से चार अक्तूबर तक वारदात को अंजाम दिया. पड़ोस में रहने वाली महिला ने भी आरोपी का साथ दिया. आरोपी महिला ने पीड़िता को सब्जी लाने के बहाने बहला-फुसलाकर एक होटल में लेकर गई. वहां पर पहले से मौजूद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया."