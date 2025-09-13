ETV Bharat / state

निजी अस्पताल में गर्भवती नाबालिग की डिलीवरी, पुलिस ने एक शख्स पर पॉक्सो के तहत FIR दर्ज की

हॉस्पिटल प्रबंधन ने ही मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को सूचना दी. हालांकि लड़की गर्भवती कैसे हुई इसका पता अभी नहीं चला है.

minor Girl Pregnant delivery
निजी अस्पताल में गर्भवती नाबालिग की डिलीवरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 8:58 PM IST

4 Min Read
कोरबा: कोतवाली थाना क्षेत्र के टीपी नगर स्थित डीके अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के प्रसव का मामला सामने आया है. हालांकि अस्पताल के चिकित्सक ने ही पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि अस्पताल में एक लड़की की डिलीवरी हुई है. जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम लग रही है. पुलिस ने जांच में पाया है कि, लड़की वास्तव में नाबालिग ही है.

पॉक्सो एक्ट का केस: लड़की की वास्तविक उम्र का पता नहीं चल पा रहा है, लड़की की उम्र के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले हैं. इसलिए पुलिस, लड़की की सही उम्र का पता करने के लिए बोन मैरो टेस्ट के साथ ही डीएनए टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रही है. पुलिस ने इस मामले में एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध भी दर्ज कर लिया है. इस उलझे हुए मामले में आगे की जांच करने के बात भी कही है.

minor Girl Pregnant delivery
हॉस्पिटल प्रबंधन ने ही मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को सूचना दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये है पूरा मामला : जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर की रात 2-3 महिलाएं एक युवती को गम्भीर हालत में लेकर डीके हॉस्पिटल पहुंचीं. रात का वक्त था और इमरजेंसी थी, इसलिए गर्भवती का सिजेरियन ऑपरेशन किया और उसने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया. ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक को इस बात का आभास हुआ कि लड़की की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है.

आधार कार्ड नहीं दे पाए: संदेह पर जब युवती के साथ आए कथित परिजन से युवती का आधार कार्ड मांगा गया, तब कुछ देर में देने की बात कही गई. मामला सन्देहास्पद होने पर पुलिस को जानकारी दी गई. प्रारंभिक पड़ताल और बयानों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 12 और 13 सितंबर के बीच 30 साल के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है.

किराए के मकान में रहती है नाबालिग: पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि गर्भवती लड़की एक दंपति के साथ किराए के मकान में निवास कर रही थी. किराए के मकान में पति-पत्नी और पीड़िता कुल 3 लोग रहते थे. जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है, उसी की पत्नी इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता भी है.

सरकारी अस्पताल में भी हुआ था इलाज: यह भी जानकारी है कि लड़की के गर्भवती होने पर पहले तो इसका इलाज पुराने शहर के रानी धनराज कुंवर, सरकारी अस्पताल में करवाया गया था. वहां लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक बताई गई थी. अस्पताल के कर्मचारी और चिकित्सकों को भी चकमा दिया. लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी और चिकित्सक भी हड़ताल पर चले गए. जिसके कारण निजी अस्पताल में डिलीवरी कराने के नौबत आई. यहीं से लड़की के नाबालिग होने का राज खुल गया.

minor Girl Pregnant delivery
पुलिस ने एक शख्स पर पॉक्सो के तहत FIR दर्ज की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई सवाल बाकी: नाबालिग के साथ रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ ही पुलिस ने अपराध दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. लेकिन डिलीवरी के बाद पीड़िता कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है. पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीड़िता के बयान लेने का इंतजार कर रही है. इसके बाद ही आगे जांच की दिशा तय होगी. पीड़िता किन परिस्थितियों में गर्भवती हुई? उसे कहां से लाकर यहां रखा गया था? यह सभी सवाल अब भी पुलिस के सामने कायम हैं.

डीके अस्पताल में नाबालिग की डिलीवरी के बाद एक व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. वह एक दंपत्ति के साथ किराए के मकान में रहती थी. साथ रहने वाली महिला ही इस मामले में शिकायातकर्ता है. वह किन परिस्थितियों में गर्भवती हुई, उसे कहां से यहां लाया गया था? इन सभी के लिए बयान दर्ज किया जाएगा- कोतवाली थाना प्रभारी एमबी पटेल

पुलिस ने कहा कि, नाबालिग फिलहाल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है. उम्र और अन्य जानकारी के लिए बोनमैरो और डीएनए टेस्ट के लिए भी पत्राचार किया है.

