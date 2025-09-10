ETV Bharat / state

सरायकेला में राशन लेकर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

सरायकेला: जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. घटना के महज कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता 13 वर्षीय लड़की सोमवार को दुकान से राशन लेकर साइकिल से अपने घर लौट रही थी, रास्ते में वहां घात लगाए बैठे दो युवकों ने उसे जबरन रोक लिया. इसके बाद दोनों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

घटना के बाद किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत चांडिल थाना पुलिस से की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बिना देर किए मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

थाना प्रभारी दिलशन बिरुवा ने बताया कि पीड़िता के बयान पर 24 वर्षीय खगेन मार्डी और 31 वर्षीय हरिपद सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और पुलिस ने साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी खगेन मार्डी और हरिपद सोरेन को मंगलवार शाम को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है.