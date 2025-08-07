लखनऊ : राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इलाके के एक निजी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाली नाबालिग ने छात्रा ने अपने टीचर पर छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगाया है. छात्रा का आरोप है कि 'पिछले करीब 15 दिनों से टीचर उसे गलत तरीके से छू रहा था. वॉशरूम जाने पर उसका पीछा करता था.' छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है.









15 दिनों से कर रहा था परेशान : ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी (13) बालागंज स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है. गुरुवार को जब वो अपनी बेटी को लेने स्कूल गए, तो वह बाहर नहीं आई. काफी देर बाद जब पिता स्कूल के अंदर गए, तो उनकी बेटी रोते हुए मिली. बेटी ने उन्हें टीचर के बारे में बताया. बेटी ने बताया कि आरोपी टीचर पिछले 15 दिनों से उसे परेशान कर रहा था.





बेटी को धमकाने की कोशिश करने का आरोप : पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से इस बारे में बात की, तो उन्होंने आरोपी टीचर को छिपा दिया. उनका आरोप है कि एक महिला टीचर के जरिए उनकी बेटी को धमकाने की कोशिश की. जिसके बाद पीड़ित पिता ने ठाकुरगंज थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

मुकदमा दर्ज : ठाकुरगंज थाने के इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

