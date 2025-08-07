Essay Contest 2025

लखनऊ में स्कूल में छात्रा को किया बैड टच; नाबालिग ने पिता को बताई आपबीती, बोली- '15 दिनों से टीचर कर रहे परेशान' - LUCKNOW NEWS

पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लिया.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 10:31 PM IST

लखनऊ : राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इलाके के एक निजी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाली नाबालिग ने छात्रा ने अपने टीचर पर छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगाया है. छात्रा का आरोप है कि 'पिछले करीब 15 दिनों से टीचर उसे गलत तरीके से छू रहा था. वॉशरूम जाने पर उसका पीछा करता था.' छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है.




15 दिनों से कर रहा था परेशान : ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी (13) बालागंज स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है. गुरुवार को जब वो अपनी बेटी को लेने स्कूल गए, तो वह बाहर नहीं आई. काफी देर बाद जब पिता स्कूल के अंदर गए, तो उनकी बेटी रोते हुए मिली. बेटी ने उन्हें टीचर के बारे में बताया. बेटी ने बताया कि आरोपी टीचर पिछले 15 दिनों से उसे परेशान कर रहा था.


बेटी को धमकाने की कोशिश करने का आरोप : पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से इस बारे में बात की, तो उन्होंने आरोपी टीचर को छिपा दिया. उनका आरोप है कि एक महिला टीचर के जरिए उनकी बेटी को धमकाने की कोशिश की. जिसके बाद पीड़ित पिता ने ठाकुरगंज थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

मुकदमा दर्ज : ठाकुरगंज थाने के इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

