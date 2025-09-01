कोटा: जिले में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. यह घटना एक रिटायरमेंट पार्टी के दौरान घटी है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि घटना रविवार की है. रिटायरमेंट पार्टी में नाबालिग अपने परिजनों के साथ मौजूद थी. आरोपी भी उसी स्थान पर मौजूद था. जब जब नाबालिग वॉशरूम गई, तो आरोपी ने वहां जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की. नाबालिग बालिका छोटी कक्षा में पढ़ती है, जबकि आरोपी युवक शादीशुदा और लगभग 35 वर्षीय है. वह हाड़ौती क्षेत्र के दूसरे जिले का निवासी है तथा उसे पार्टी में आमंत्रित किया गया था. फिलहाल आरोपी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक लोकेंद्र पालीवाल कर रहे हैं.

पढ़ें: 9वीं कक्षा की छात्रा से की छेड़छाड़, शादी का दबाव डाला, आरोपी वरिष्ठ अध्यापक गिरफ्तार

थानाधिकारी भारद्वाज ने बताया कि परिजनों की शिकायत के अनुसार जब बालिका वॉशरूम गई थी, तो आरोपी युवक ने उसे अंदर बंद कर लिया. बालिका की बड़ी बहन ने यह घटना देखी और उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद घटनास्थल पर बालिका की मां भी पहुंच गई. उनके सामने ही आरोपी वॉशरूम से बाहर निकलकर भाग गया. इसके बाद रोती हुई बालिका ने अपने परिजनों पूरी घटना बताई.