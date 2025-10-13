ETV Bharat / state

रांची में सामूहिक दुष्कर्म की घटना, पांच आरोपियों की हुई पहचान, छापेमारी जारी

रांची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना रातू थाना क्षेत्र की है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 4:08 PM IST

रांचीः राजधानी के रातू थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना घटी है. नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है. लड़की की मेडिकल जांच करा ली गई है. आरोपियों की पहचान हो चुकी है. सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. घटना रविवार रात की है. पुलिस के मुताबिक लड़की कहीं से रात के वक्त घर लौट रही थी, इसी दौरान बदमाशों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया.

रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की पहचान हो चुकी है. इस घटना में कुल पांच लोग शामिल थे. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

बता दें कि पिछले दिनों तमाड़ इलाके में भी इसी तरह की घटना घटी थी. जिसमें एक युवती को उसके ही मौसेरे भाई ने मेला देखने के बहाने बुलाया था. जिसके बाद अन्य युवकों ने उसका अपहरण कर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को शिकंजे में लिया, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं. वहीं चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

