उसने मौत को गले लगा लिया, मां बोली- बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत थाने ने नहीं सुनी - KILL HERSELF IN MUZAFFARPUR

July 1, 2025

मुजफ्फरपुर: जिले के पारू थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, एक नाबालिग छात्रा ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से आहत होकर आत्महत्या कर ली है. घटना के बाद लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए शव के साथ प्रदर्शन किया. हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया. 9वीं की छात्रा ने क्यों दी जान? : मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मृतक 9वीं की छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी युवक ने रास्ते में उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया. इसी बीच बसैठा बाजार में शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की. 'बड़ा बाबू नहीं हैं, घर जाओ' : इसके बाद मृतक छात्रा अपनी मां के साथ थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने "बड़ा बाबू नहीं हैं" कहकर आवेदन लेने से मना कर दिया. इसी बात से आहत छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया. उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस ने नहीं दर्ज की बेटी की शिकायत : परिजनों का आरोप है कि छात्रा ने मामले की शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में टालमटोल किया, जिससे आहत होकर छात्रा ने अपनी जान दे दी. प्रदर्शनकारियों ने दोषी युवक की तत्काल गिरफ्तारी करने और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. ''गांव का ही एक युवक कई महीने से मेरी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था. चार महीने पहले इसकी शिकायत युवक के परिजनों से भी की गई थी, हम थाने भी गए थे, लेकिन बड़का बाबू के नहीं होने के बात कर पुलिस वालों ने घर जाने के लिए कह दिया था.'' - पीड़िता की मां

