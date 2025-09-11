ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की का अपहरण कर किया गलत काम, आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया

शिवरीनारायण के पास मुख्य मार्ग से अपरहण कर सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आया है. आरोपियों की उम्र 20 साल से कम है.

Minor girl kidnaping and molested case
शिवरीनारायण के पास मुख्य मार्ग से अपरहण कर सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चाम्पा: जिले के शिवरीनारायण क्षेत्र मे दिन दहाड़े नाबालिग युवती का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. वारदात को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है, साथ ही नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया. इतना ही नहीं उससे 2 लाख रुपए की फिरौंती की भी मांग कर रहे थे.

क्या है पूरा मामला?: मंगलवार की दोपहर एक नाबालिग लड़की अपने दोस्तों के साथ शिवरीनारायण जा रही थी. FIR के मुताबिक, तभी 2 बाइक में सवार 4 लोगों ने उन्हें रोका और लड़कों के साथ मारपीट करते हुए लड़की का अपहरण कर लिया. आरोपियों ने जंगल अंदर ले जाकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया.

आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिचितों के साथ बनाया अश्लील वीडियो: सामूहिक दुष्कर्म से पहले आरोपियों ने युवती और उसके दोस्तों को डराया-धमकाया. साथ ही दबाव बनाते हुए जबरन अश्लील हरकत कराते हुए लड़की और उनके दोस्तों का वीडियो बना लिया. इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी ब्लैकमेल भी करने लगे.

पामगढ़ रोड में छोड़ा: आरोपियों ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारादात को अंजाम दिया और किसी को नहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी. वारदात के बाद लड़की को पामगढ़ रोड में छोड़ दिया. किसी तरह लड़की अपने घर पहुंची और डर के कारण पहले तो किसी से कुछ नहीं कहा. किसी तरह 10 सितंबर की सुबह लड़की ने अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन शिवरीनारायण थाने पहुंचे.

लड़की की शिकायत पर FIR हुई है. बंधक बनाने, सामूहिक दुष्कर्म और फिरौती मांगने के तहत केस दर्ज किया गया है- शिवरीनारायण थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी

आरोपी गिरफ्तार: अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर वारदात की शिकायत मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई. पुलिस अधीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के निर्देश दिए गए. शिवरीनारायण पुलिस ने पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की और संदेहियों को पहचान कार्रवाई की गई.

20 साल से कम उम्र के आरोपी: पुलिस ने मामले मे बिलारी गाँव के उत्तम प्रताप खूंटे, राहौद बाजार पारा के दुर्गेश कुमार सहिस और खगेन्द्र गोंड को गिरफ्तार कर लिया है. तीनो आरोपी 20 साल से कम के आयु के हैं. पुलिस ने आरोपियों से 2 बाइक और मोबाइल जब्त की है. आई टी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.

पहले भी इस तरह की वारदात: शिवरीनारायण पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान पाया कि इन आरोपियों ने पहले भी कई लोगों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. अगर कोई लड़का लड़की बाइक में राहौद और शिवरीनारायण के बीच मिल जाते हैं तो ये आरोपी उनके साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं.

