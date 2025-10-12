ETV Bharat / state

मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से चचेरे भाई समेत तीन किशोरों ने किया गैंगरेप, तीनों आरोपी गिरफ्तार

मिर्जापुर: जिले में रविवार के दिन घर से शौच के लिए जा रही नाबालिग लड़की के साथ तीन नाबालिग लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इसके बाद तीनों फरार हो गए. हालत गम्भीर होने पर परिजनों ने नाबालिग लड़की को जिला मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

चचेरे भाई समेत तीन किशोरों पर गैंगरेप का आरोप: एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग लड़की का चचेरा भाई है, तो दो रिश्तेदार हैं. यह तीनों भी नाबालिग हैं.

मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का हैं. यहां रविवार की शाम को घर से 12 वर्षीय लड़की खेत जा रही थी. उसके चचेरे भाई और दो अन्य रिश्तेदारों ने खेत में उसके साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए.