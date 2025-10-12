मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से चचेरे भाई समेत तीन किशोरों ने किया गैंगरेप, तीनों आरोपी गिरफ्तार

मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से चचेरे भाई समेत तीन किशोरों ने किया गैंगरेप, तीनों आरोपी गिरफ्तार
एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि किशोरी से उसके चचेरे भाई और अन्य दो किशोर ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 11:55 PM IST
मिर्जापुर: जिले में रविवार के दिन घर से शौच के लिए जा रही नाबालिग लड़की के साथ तीन नाबालिग लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इसके बाद तीनों फरार हो गए. हालत गम्भीर होने पर परिजनों ने नाबालिग लड़की को जिला मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
चचेरे भाई समेत तीन किशोरों पर गैंगरेप का आरोप: एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग लड़की का चचेरा भाई है, तो दो रिश्तेदार हैं. यह तीनों भी नाबालिग हैं.
मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का हैं. यहां रविवार की शाम को घर से 12 वर्षीय लड़की खेत जा रही थी. उसके चचेरे भाई और दो अन्य रिश्तेदारों ने खेत में उसके साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए.
नाबालिग लड़की ने परिजनों को बतायी आप-बीती: नाबालिग लड़की ने घर पहुंचने पर परिजनों को आपबीती सुनाई. लड़की की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे जिला मंडलीय अस्पताल भर्ती कराया. वहां पर उसका इलाज चल रहा है.
अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) नितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ उसके रिश्तेदार तीन नाबालिग बच्चों ने गैंगरेप किया है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अभिरक्षा में विधिक कार्रवाई की जा रही है.नाबालिग लड़की का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- लखनऊ से 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार; नाबालिग से रेप का आरोप, UPSTF के हत्थे चढ़ा