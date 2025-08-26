ETV Bharat / state

बॉयफ्रेंड से मिलने आई नाबालिग के साथ हैवानियत, आरोपियों ने प्रेमी को भी पीटा - MOLESTATION CASE

दुमका में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. जिसमें पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ा है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 11:01 PM IST

दुमकाः जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. किशोरी आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की है. जबकि आरोपी अन्य आदिवासी समाज से हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांचों आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है. ये पूरा मामला सोमवार देर रात लगभग बारह से एक बजे के बीच की है.

बॉयफ्रेंड ने किशोरी को फोन कर बुलाया था मिलने

दरअसल, पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र का रहनेवाला आदिम जनजाति समुदाय का एक युवक जो कोयला ढोने वाले एक हाईवा में उपचालक (खलासी) का काम करता है उसके साथ नाबालिग की दोस्ती थी. वह सोमवार की रात भी खदान से कोयला लेकर दुमका जा रहा था.

इस बीच रास्ते में काठीकुंड थाना क्षेत्र के एक लाइन होटल में चालक ने हाइवा रोका और खाना खाया. इसी बीच खलासी ने अपने चालक को कहा कि आप कोयला दुमका अनलोड कर वापस आये उसके बाद में यहीं से आपके साथ चलूंगा. हाईवा के जाने के बाद उसने नाबालिग जो कुछ ही दूर गांव में रहती थी, उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया. आधी रात हो चुकी थी और दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे. इसी बीच पांच लड़के वहां आ गए और इतनी रात में तुम दोनों क्या कर रहे हो, यह कहते हुए खलासी की पिटाई कर उसे भगा दिया. फिर पांचो ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया घटना को अंजाम दिया. इस बात की जानकारी काठीकुंड थाना की पुलिस को हुई तो वह तत्काल मौके पर पहुंची और पीड़िता को थाना लेकर आई.

हिंदी नहीं बोलने पर पुलिस ने बुलाया महिला अनुवादक

इधर पीड़िता सिर्फ पहाड़िया भाषा में ही बोल पा रही थी. ऐसे में पुलिस को महिला अनुवादक बुलाना पड़ा. इस घटना की जानकारी पूरी होते ही पुलिस रेस हो गई और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ आज मंगलवार को काठीकुंड थाना कांड संख्या 41/ 2025 दर्ज किया गया. जिसमें बीएनएस की धारा 70 (2) और 6 पोक्सो एक्ट दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया है.

क्या कहते हैं एसपी

पूरे मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि बॉयफ्रेंड के द्वारा फोन करके बुलाए जाने पर किशोरी उससे मिलने पहुंची थी. जहां अगल-बगल के रहनेवाले पांच लड़कों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

