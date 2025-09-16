ETV Bharat / state

बिहार में पहले नाबालिग लड़की को जबरन पिलाई शराब... फिर किया सामूहिक दुष्कर्म

खगड़िया: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आये दिन चोरी, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी बीच खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पहले शराब पिलाई गई फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

परिजनों ने दिया आवदेन: दरअसल पीड़िता की मां ने परबत्ता थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने आवेदन में बताया कि 12 सितंबर की रात पड़ोसी गांव के एक युवक ने मेरी बेटी को फोन करके घर का दरवाजा खोलने को कहा और फिर उससे सड़क पर आने की बात कही .

पीड़िता को जबरन पिलाई गई शराब: जब मेरी बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो बात करने के बहाने से उसे घर से बाहर बुलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और बांध के पास ले गया, जहां अन्य आरोपी पहले से मौजूद थे. आरोपियों ने पहले मेरी बेटी को शराब पिलाई और दवाई मिलाई. जिसके बाद पांचों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

''सुबह जब बेटी को होश आया तो वह किसी तरह अपने घर लौटी. इसके बाद मुझ पर उस गांव के कुछ लोगों द्वारा इज्जत का हवाला देकर दबाव बनाया गया कि इस बात को यही दबा दिया जाए, लेकिन मेरी बेटी की स्थिति को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाई और आज गांववालों के सहयोग से थाना तक पहुंची हूं''. पीड़िता की मां