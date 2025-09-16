बिहार में पहले नाबालिग लड़की को जबरन पिलाई शराब... फिर किया सामूहिक दुष्कर्म
खगड़िया में नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
Published : September 16, 2025 at 8:49 AM IST
खगड़िया: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आये दिन चोरी, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी बीच खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पहले शराब पिलाई गई फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.
परिजनों ने दिया आवदेन: दरअसल पीड़िता की मां ने परबत्ता थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने आवेदन में बताया कि 12 सितंबर की रात पड़ोसी गांव के एक युवक ने मेरी बेटी को फोन करके घर का दरवाजा खोलने को कहा और फिर उससे सड़क पर आने की बात कही .
पीड़िता को जबरन पिलाई गई शराब: जब मेरी बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो बात करने के बहाने से उसे घर से बाहर बुलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और बांध के पास ले गया, जहां अन्य आरोपी पहले से मौजूद थे. आरोपियों ने पहले मेरी बेटी को शराब पिलाई और दवाई मिलाई. जिसके बाद पांचों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
''सुबह जब बेटी को होश आया तो वह किसी तरह अपने घर लौटी. इसके बाद मुझ पर उस गांव के कुछ लोगों द्वारा इज्जत का हवाला देकर दबाव बनाया गया कि इस बात को यही दबा दिया जाए, लेकिन मेरी बेटी की स्थिति को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाई और आज गांववालों के सहयोग से थाना तक पहुंची हूं''. पीड़िता की मां
किशनगंज में भी सामूहिक दुष्कर्म: बता दें कि इससे पहले किशनगंज में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पीड़िता अपने मायके से ससुराल भतीजे के साथ साइकिल से जा रही थी, तभी शाम को कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
''आवेदन प्राप्त होते ही कांड संख्या 348/25 दर्ज करते हुए पीड़िता और उसके परिजनों से पूछताछ की गई. इसके बाद आरोपियों की धड़पकड़ के लिए कार्रवाई जारी है. साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु ले जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है''. -अरविंद कुमार, थाना अध्यक्ष
