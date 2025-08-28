ETV Bharat / state

लड़के ने अश्लील वीडियो परिचित को भेजा, नाबालिग ने अवसाद में आकर दी जान - MINOR KILLED HERSELF

अजमेर में 9वीं की छात्रा ने ब्लैकमेल से परेशान होकर जान दे दी.

9वीं की छात्रा ने दी जान
9वीं की छात्रा ने दी जान (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 7:01 AM IST

अजमेर : जिले के मदनगंज थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग के आत्महत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने जान दे दी. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. शव का पोस्टमार्टम किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मामला दर्ज कर जांच शुरू की है : मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की ओर से रिपोर्ट दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. परिजनों की ओर से कुछ एविडेंस भी दिए गए हैं, जिनके आधार पर जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी. मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है.

परिचित को भेज दिया था अश्लील वीडियो : मृतका के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 9वीं की छात्रा है. एक लड़का उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था. कई बार उसके घर के बाहर भी चक्कर काटे. पूर्व में भी परिवार के लोगों ने विरोध जताया तब मामला शांत हो गया. परिजनों ने बताया कि लड़का उनकी बेटी को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने वीडियो किसी परिचित को भेज दिया, जिसके बाद नाबालिग अवसाद में आ गई और जान दे दी.

मृतका के पिता ने मदनगंज थाना पुलिस में किशोरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया है. बुधवार देर शाम तक ब्राह्मण समाज के लोग और मृतका के परिजन आरोपी समेत अन्य की गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस के सामने अड़े रहे. मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने जांच तेज करने और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया तब जाकर परिजनों ने शव लिया.

