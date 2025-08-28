ETV Bharat / state

पटना में एक और बच्ची का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, लोगों ने किया सड़क पर बवाल - PATNA MURDER

पटना के मनेर में 12 साल की बच्ची का शव पेड़ से लटका मिला. दुष्कर्म के हत्या की आशंका से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा-

बगीजे में मिला मासूम का शव तो लोगों ने किया प्रदर्शन
बगीजे में मिला मासूम का शव तो लोगों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 4:25 PM IST

पटना : राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्कूल में छात्रा की जलने से मौत का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और नाबालिग की हत्या की खबर सामने आ गई है. पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की बच्ची का शव बगीचे में पेड़ से लटका मिला है. शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. परिजन का आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है.

घर में मचा कोहराम : घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजन लगातार यही कह रहे थे कि गलत काम कर मासूम को मार डाला गया है. सूचना पर पुलिस टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कहा कि मिले सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. FSL की टीम हर बिन्दू पर जांच कर रही है.

लकड़ी लाने गई थी बच्ची : मृत बच्ची के परिजनों के मुताबिक, वह जलावन के लिए लकड़ी लाने गई थी, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और बगीचे में उसका शव पेड़ से लटका मिला. आशंका जताई जा रही है कि नशेड़ियों ने पहले दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी.

लोगों में उबाल, सड़क जाम और आगजनी : घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मनेर-दानापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आगजनी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप है कि जब वह रिपोर्ट कराने थाने पहुंचे तो वहां से उन्हें भगा दिया गया.

''पूरे मामले की जांच की जा रही है. मौके पर डॉग स्क्वायड टीम की जांच से मिले सुरागों के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, वेस्ट पटना

विधायक ने पुलिस पर लगाया आरोप : इधर, मौके पर पहुंचे मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि मनेर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने परिजनों को थाने से भगाने की कोशिश की थी. ऐसा परिजन आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि जिसने भी ये कृत्य किया है उन आरोपियों को फांसी की सजा मिले.

"ये घटना शर्मसार करने वाली है. मनेर नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है. पुलिस भी उनसे मिली हुई है. उनके ही संरक्षण में ये सबकुछ हो रहा है. परिजन जब शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उन्हें पुलिस के द्वारा भगा दिया गया ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है. समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसा न होता. मेरी पुलिस से मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले."- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक, मनेर

