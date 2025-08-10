लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र में तीन युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है. घायल हालत में नाबालिग के मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और चौकी पर जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. वहीं पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है. वहीं घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

गौर हो कि शनिवार को नाबालिग लड़की अपने गांव के पास स्थित घर के पीछे गंभीर रूप से घायल मिली. पीड़ित ने गांव के ही तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. आरोप है कि वारदात के बाद युवकों ने कुछ लोगों को आता देख डर के मारे उसे छत से नीचे फेंक दिया. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें नाबालिग मकान के पीछे झाड़ियों में पड़ी हुई और दर्द से कराहती हुई दिखाई दे रही है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया और परिजनों की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही नाबालिग का मेडिकल कराया जा रहा है. वहीं घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है. तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. जिससे किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके.

मामले की जांच जारी है और गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शेखर चंद सुयाल, एसपी देहात

विकासनगर में युवतियों को प्रेमजाल में फंसाना वाला गिरफ्तार: विकासनगर-पहचान बदल बदलकर महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाने वाले आरोपी को पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमि के तहत गिरफ्तार किया है. आरोपी स्वयं को अमीर बताकर अपनी पहचान छिपाते हुए लड़कियों को गुमराह कर अपने प्रेमजाल में फंसाता था. आरोपी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और वर्तमान मे सेलाकुई मे पढ़ाई करता है.

थानाध्यक्ष सेलाकुई पीडी भट्ट ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में अपनी पहचान इफराज अहमद निवासी अनंतनाग जम्मू कश्मीर हाल निवासी डीबीएस कॉलेज सेलाकुई के रूप में दी है. बताया की आरोपी मनचला है. वह खुद को अमीर आदमी बताकर युवतियों से दोस्ती करता था. आरोपी को पहचान, वेशभूषा छिपाने, बदलने पर ऑपरेशन कालनेमि के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा. साधु संतों के वेष में घूम रहे कालनेमियों पर सख्त एक्शन किया जाएगा.

पढ़ें-ऑपरेशन कालनेमि: भेष बदलकर घूम रहा था नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी, चढ़ा पुलिस के हत्थे