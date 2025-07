ETV Bharat / state

अलीगढ़ में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप; चार आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस - ALIGARH NEWS

अलीगढ़ में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : July 10, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 7:22 AM IST

अलीगढ़: जिले में एक नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना सामने आई है. पीड़िता की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी चार आरोपी फरार हैं. पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं. यह पूरा मामला अलीगढ़ के सासनी थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता पक्ष ने 9 जुलाई को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति उसे मडराक स्थित एक टेंट हाउस में ले गया. वहां पहले पहले से ही तीन लोग मौजूद थे. सभी ने नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप किया. पीड़िता इन आरोपियों में से तीन को पहचानती है, जबकि एक अज्ञात है. पुलिस ने भी तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. सहायक पुलिस अधीक्षक (नगर प्रथम) मयंक पाठक ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. फॉरेंसिक टीम ने भी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है. एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि मामला की विवेचना की जा रही है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और यौन हिंसा से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह भी पढ़ें: यूपी में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 45 एसडीएम का देर रात तबादला, जानिए लिस्ट में कौन-कौन?

Last Updated : July 10, 2025 at 7:22 AM IST