सोशल मीडिया फ्रेंड ने किया दुष्कर्म, फिर मैसेज किया- Break Up, नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम - MINOR KILLED HERSELF IN JODHPUR

नाबालिग से दुष्कर्म ( ETV Bharat Jodhpur )

April 13, 2025

जोधपुर : पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र में सोशल मीडिया से मित्रता कर एक युवक ने किशोरी से दुष्कर्म किया. परिजन के उलाहना देने पर युवक ने रिश्ता तोड़ने का मैसेज भेजा तो पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद शनिवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. एसीपी ने बताया कि एक महिला ने 16 साल की पुत्री से दुष्कर्म, पॉक्सो और आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में मामला दर्ज कराया है. मृतका का शव मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस और एफएसएल घटनास्थल का निरीक्षण करेगी. इसके बाद बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. दोस्त के घर जाने का कहकर निकली : पीड़िता की मां का आरोप है कि तीन-चार माह पहले नाबालिग पुत्री की सोशल मीडिया के जरिए आरोपी युवक से मित्रता हुई थी. फिर दोनों में बातचीत होने लग गई थी. गुरुवार की दोपहर पीड़िता कॉपी लेने सहेली के घर जाने का बताकर घर से निकली थी. तीन-चार घंटे बाद वह लौटी तो उसके पास कॉपी नहीं देख मां को संदेह हुआ. उन्होंने सख्ती से पूछा तो किशोरी ने पूरी घटना मां को बताई. उसने बताया कि युवक ने उसे अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया. इसपर लड़की के परिजन ने युवक को कॉल लगाया, लेकिन आरोपी ने फोन का जवाब नहीं दिया. इसपर लड़की के घरवाले आरोपी के घर गए, जहां युवक नहीं मिला. परिजन ने उसके बाहर होने की जानकारी दी. पीड़िता का आरोप है कि पूरी घटना की जानकारी युवक की बहन को थी. इसे भी पढे़ं. गोद ली नाबालिग बालिका के साथ ताऊ के लड़के ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज इंस्टा पर भेजा ब्रेकअप का मैसेज : इस दौरान लड़की के घर वालों ने दूसरे मोबाइल से युवक को फोन लगाया तो युवक ने कहा कि लड़की से उसके कोई संबंध नहीं हैं. रिश्ता खत्म है. आरोपी ने पीड़िता को इंस्टाग्राम पर भी ब्रेकअप के मैसेज भी भेज दिया. इसके बाद पीड़िता अपने कमरे में गई और आत्महत्या की कोशिश की. परिजनों को पता चला तो उसे एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई.

