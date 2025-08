ETV Bharat / state

दरभंगा बाल सुधार गृह में फिर एक मौत, लड़की के अपहरण केस में था बंद - DARBHANGA JUVENILE HOME

लहेरियासराय बाल सुधार गृह ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के लहेरियासराय स्थित बाल सुधार गृह एक बार फिर चर्चा में है. रविवार को सुबह करीब 11 बजे एक 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बाल सुधार गृह के अन्य बच्चों ने हाउस फादर मदन प्रसाद को सूचना दी कि किशोर बाथरूम में गिरा हुआ है. अपहरण के मामले में बंद था किशोर: बाल सुधार गृह के कर्मियों ने तुरंत उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान बेनीपुर प्रखंड के फरदाहा गांव निवासी के रूप में हुई है, जो एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बाल सुधार गृह में बंद था. लहेरियासराय बाल सुधार गृह में मौत (ETV Bharat) परिजनों का गंभीर आरोप: किशोर के परिजनों ने बाल सुधार गृह के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसकी दादी और मां ने बताया कि दो दिन पहले जब वे किशोर से मिलने गए थे, तो उसने बताया था कि रिमांड रूम में अन्य बच्चे उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न करते हैं. परिजनों का कहना है कि किशोर के पैर की उंगलियों पर चोट के निशान थे. "बाल सुधार गृह की एक कर्मचारी ने उन्हें मौत की सूचना दी, लेकिन बाद में उनका फोन बंद हो गया. शक है कि पैसे के लेन-देन या बेल की तारीख नजदीक होने के कारण किशोर की हत्या की गई है." - मृतक के परिजन पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन: घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. सदर एसडीएम विकास कुमार, एसडीपीओ राजीव कुमार, और लहेरियासराय थाने की पुलिस तुरंत बाल सुधार गृह पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. डीएम कौशल कुमार ने प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा. "प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्यूडिशियल जांच के आदेश दिए हैं. वहीं मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया है." - विकास कुमार, एसडीएम, सदर

