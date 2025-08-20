ETV Bharat / state

करनाल में भिवानी मनीषा केस जैसा मामला, इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान - MINOR DEATH IN KARNAL

Minor death in Karnal: करनाल के इंद्री में एक 17 वर्षीय लड़की की लाश मिली. सिर पर चोट के निशान. पुलिस की जांच जारी.

Minor death in Karnal
Minor death in Karnal (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 11:38 AM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल जिले से भिवानी टीचर मनीषा मौत जैसा मामला सामने आया है. इंद्री कस्बे में सड़क किनारे झाड़ियों में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घड़ी बीरबल रोड पर उमरपुर गांव के पास 20 अगस्त की सुबह राहगीरों को सड़क किनारे झाड़ियों में एक नाबालिग लड़की की लाश दिखाई दी. जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी.

करनाल में भिवानी मनीषा मौत जैसा मामला: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. डीएसपी राजीव कुमार के मुताबिक करीब 17 साल की एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ है. लड़की के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और गले पर भी चोट जैसी स्थिति दिखी है.

इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना: स्थानीय निवासी जयदेव ने बताया कि घटना आज सुबह करीब 6 बजे की है. जब गांव वालों ने झाड़ियों में पड़ी लाश को देखा. हमने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज: डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतका की उम्र लगभग 17 वर्ष है. उसके सिर पर चोट के निशान हैं, लेकिन चोट का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

पहचान की हो रही कोशिश: लड़की ने काले रंग की पैंट और लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी. अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थानों को जानकारी देने के साथ-साथ लड़की की फोटो भी सर्कुलेट कर दी गई है, ताकि पहचान की जा सके. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

क्या है भिवानी मनीषा मौत मामला? मनीषा भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली थी. वो एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही थी. 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में संदिग्ध हालत में मिला. शव की हालत बेहद खराब थी. गला रेता हुआ था. गर्दन की स्किन, मसल्स और हड्डियां तक गायब थीं. दुष्कर्म की आशंका के चलते सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. मनीषा के परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. इसके बाद मामला तेजी से चर्चाओं में आ गया.

MINOR DEATH IN KARNAL

