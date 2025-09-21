ETV Bharat / state

नाबालिग बेटी ने पिता पर लगाया रेप का आरोप; लड़की हुई प्रेग्नेंट, FIR दर्ज होते ही आरोपी हुआ फरार

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कहा, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

मुरादाबाद में नाबालिग बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
September 21, 2025

मुरादाबाद: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में रिश्तों को शर्मशार करने वाला मामला रविवार को सामने आया. यहां कलयुगी पिता अपनी नाबालिग बेटी को लंबे अर्से से हवस का शिकार बना रहा था. लड़की अपनी मां को साथ लेकर कोतवाली ठाकुरद्वारा पहुंची. वहां उसने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. आरोपी पिता फरार हो गया है.

तीन महीने से पिता कर रहा था रेप: कोतवाली ठाकुरद्वारा के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी. इसमें उसने पिता पर तीन महीने से बलात्कार करने का आरोप लगाया. किशोरी का आरोप है कि उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया है. तीन माह से उसकी मां परिवार से अलग रह रही है.

रेप के चलते किशोरी हुई प्रेग्नेंट: पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान हैवान पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वह अब गर्भवती हो गई है. उसने इसका जिक्र अपनी मां से किया. पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है. इसके पहले भी तलाक दिया था, लेकिन घर वालों के कहने पर वह उसके साथ रहने चली गई थी.

तीन साल के बेटे के साथ आरोपी हुआ फरार: अब वह अपने मायके रह रही थी, जबकि बच्चे पति के पास रहे थे. उसका पति उसकी बड़ी लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था. इसकी जानकारी उसकी छोटी बेटी ने दी. पुलिस के पास मामला पहुंचते ही पति 3 साल के बेटे को लेकर फरार हो गया.

पिता की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनायी गयीं: एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित किशोरी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है.

