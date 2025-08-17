ETV Bharat / state

बस्ती में नाबालिग दलित से तीन युवकों ने किया गैंगरेप, दूसरे समुदाय के आरोपियों ने अपहरण कर दिया घटना को अंजाम, मामला दर्ज - MINOR GANGRAPED IN BASTI

दुकान से सामान लेने घर से निकली नाबालिग को अपहरण कर किया गैंगरेप, शक ना हो इसके लिए घर के बाहर देते रहे पहरा

बस्ती: यूपी के बस्ती में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है. हालात यह हो गए हैं कि एक ही थाना इलाके में कहीं बेखौफ बदमाश गैंगरेप की घटना को अंजाम दे रहे तो कहीं छेड़खानी का विरोध करने वाले का उंगली काट दिया जाता है. कार्रवाई कराने के लिए सामाजिक संगठनों के लोगों को हंगामा करना पड़ रहा जिसके बाद पीड़ितों की सुनवाई हो रही है. सोनहा इलाके में ही एक दलित नाबालिग का अपहरण कर दूसरे समुदाय के तीन लड़कों ने गैंगरेप किया. पीड़ित को लेकर जब उसकी मां थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. हिन्दू संगठनों के नेताओं के मोर्चा खोलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया. वहीं विश्व हिंदू महासंघ ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है.

पीड़िता की मां की ओर से सोनहा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह 09 बजे उसकी लड़की किराने की दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही तभी उसी गांव के तीन युवकों ने जबरन मुह बंद कर हाथ पैर पकड़ कर अपने घर लेकर चले गए और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं घर के बाहर ताला लगाकर बारी-बारी से पहरा भी दिया जिससे किसी को शक ना हो. तीनों आरोपी ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए घर के बाहर फेंक दिया.

मामले में विश्व हिंदू महासंघ के अखिलेश कुमार सिंह ने असनहरा चौकी पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की. उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि कई घंटे तक थाने का चक्कर काटती रही लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

वहीं इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने जवाब देते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा, गांव में पुलिस पूछताछ के लिए गई है, आरोपी किसी हाल में बख्शे हीं जायेंगे. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बेटियां पर कोई आंच आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है.

