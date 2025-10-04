ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में बहे तीन बच्चे

मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में बहे तीन बच्चे ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 4, 2025 at 7:35 AM IST 2 Min Read