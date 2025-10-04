ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में बहे तीन बच्चे

नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान पंचाने नदी में तीन नाबालिग बच्चे बह गए हैं. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में बहे तीन बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 7:35 AM IST

नालंदा: नवरात्रि का पर्व अब खत्म हो चुका है. भक्त मां दुर्गा का विसर्जन कर रहे हैं. इसी क्रम में बिहार के नालंदा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है. पंचाने नदी से तीन किशोर लापता हो गए हैं. घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के हथियाखाड़ के पास शुक्रवार की है.

पंचाने नदी में बहे बच्चे: मिली जानकरी के अनुसार मां काली की मूर्ति विसर्जन के लिए नाबालिग समेत झींगनगर पूजा समिति के लोग पंचाने नदी गए थे, तभी मूर्ति विसर्जन से पहले नहाने के लिए तीनों नाबालिग नदी में उतरे. इस दौरान वो पानी की तेज धार में बह गए.

पंचाने नदी में बहे तीन नाबालिग बच्चे (ETV Bharat)

बच्चों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ: इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता बच्चों की तलाश शुरू की. नदी में बहे नाबालिग बच्चों की पहचान मंदीप, सागर और मोहित के रूप में हुई है. सभी बिहार थाना क्षेत्र के झींगनगर मोहल्ले के निवासी हैं.

क्या कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन की तैयारी चल रही थी और पूजा समिति के लोग माता की आरती में व्यस्त थे. इसी बीच कुछ बच्चे नदी में स्नान करने उतर गए. अचानक तेज बहाव में चार बच्चे बहने लगे.

बच्चों का अभी तक नहीं लगा सुराग: चार बच्चों में से एक बच्चा किसी तरह किनारे आ गया, लेकिन बाकी तीन बच्चे गहरे पानी में समा गए. उक्त तीनों बच्चों की खूब खोजबीन की गई, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं लगा. फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों की तलाश कर रही है.

''प्रशासन की ओर से मूर्ति विसर्जन के लिए कोसुक में निर्धारित स्थल बनाया गया था, लेकिन झींगनगर पूजा समिति ने हथियाखाड़ के पास विसर्जन किया. इसी दौरान बच्चे नदी में नहाने लगे और हादसा हो गया. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया''. - राजमणि, दीपनगर थानाध्यक्ष

