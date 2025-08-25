कोरिया: जिले के ग्राम पंचायत बंशीपुर में नहर टूटने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है. कदना जलाशय की इस माइनर नहर की लंबाई लगभग 3.30 किलोमीटर है. इस नहर की जर्जर स्थिति और समय पर सफाई नहीं होने के कारण इसमें दरारें और टूट-फूट बढ़ गई, जिससे धान की खेती पर खासा असर पड़ा है.

कई इलाके प्रभावित: स्थानीय किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. कहा है कि समय पर पानी नहीं मिलने से धान की रोपाई में देरी हो रही है. कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जिनमें नवाटोला, बंशीपुर, कदना और भट्टीपारा शामिल हैं.

किसानों की परेशानी जानिए

धान की रोपाई में देरी हो रही है.

पानी की किल्लत के कारण खेत खाली पड़े हैं.

नहर टूटने से फसल को भी भारी नुकसान हुआ है.

नहर के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बरसात के बाद इसका काम किया जाएगा- जल संसाधन विभाग की कार्यपालन अभियंता ए. टोप्पो

सिर्फ जल्द बनवाने का ही मिला आश्वासन: किसानों ने मांग की है कि नहर की मरम्मत का काम तुरंत किया जाए ताकि उनकी फसल बर्बाद न हो. वे प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नहर का काम जल्द ही किया जाएगा, लेकिन किसानों को अभी भी इंतजार करना होगा.

कार्यपालन अभियंता ने स्वीकार किया कि नहर कच्ची है और बरसात में टूट जाती है. इस बीच, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालांकि क्षेत्र में जल संरक्षण और नहरों की मरम्मत के लिए सरकार की योजनाएं जैसे नरवा योजना का लाभ मिल सकता है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके.