कोरिया जिले में माइनर नहर टूटी, बंशीपुर समेत कई गांवों में खेती ठप - MINOR CANAL BROKEN KOREA

नहर टूटने से कोरिया जिले के किसान परेशान हो रहे हैं. धान की खेती प्रभावित हो रही है.

Minor canal broken Korea
कोरिया जिले में माइनर नहर टूटी, बंशीपुर समेत कई गांवों में खेती ठप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 2:40 PM IST

कोरिया: जिले के ग्राम पंचायत बंशीपुर में नहर टूटने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है. कदना जलाशय की इस माइनर नहर की लंबाई लगभग 3.30 किलोमीटर है. इस नहर की जर्जर स्थिति और समय पर सफाई नहीं होने के कारण इसमें दरारें और टूट-फूट बढ़ गई, जिससे धान की खेती पर खासा असर पड़ा है.

कई इलाके प्रभावित: स्थानीय किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. कहा है कि समय पर पानी नहीं मिलने से धान की रोपाई में देरी हो रही है. कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जिनमें नवाटोला, बंशीपुर, कदना और भट्टीपारा शामिल हैं.

कोरिया जिले में माइनर नहर टूटी, बंशीपुर समेत कई गांवों में खेती ठप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों की परेशानी जानिए

  • धान की रोपाई में देरी हो रही है.
  • पानी की किल्लत के कारण खेत खाली पड़े हैं.
  • नहर टूटने से फसल को भी भारी नुकसान हुआ है.

नहर के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बरसात के बाद इसका काम किया जाएगा- जल संसाधन विभाग की कार्यपालन अभियंता ए. टोप्पो

कोरिया जिले में माइनर नहर टूटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिर्फ जल्द बनवाने का ही मिला आश्वासन: किसानों ने मांग की है कि नहर की मरम्मत का काम तुरंत किया जाए ताकि उनकी फसल बर्बाद न हो. वे प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नहर का काम जल्द ही किया जाएगा, लेकिन किसानों को अभी भी इंतजार करना होगा.

नहर टूटने से कोरिया जिले के किसान परेशान हो रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यपालन अभियंता ने स्वीकार किया कि नहर कच्ची है और बरसात में टूट जाती है. इस बीच, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालांकि क्षेत्र में जल संरक्षण और नहरों की मरम्मत के लिए सरकार की योजनाएं जैसे नरवा योजना का लाभ मिल सकता है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके.

नहर टूटने से कोरिया जिले के किसान परेशान हो रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
