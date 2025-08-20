गिरिडीह: तीन माह पहले मामूली बात पर हुई झड़प ने एक नाबालिग की जान ले ली. मृत नाबालिग की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेयडीह निवासी रोहित कुमार दास ( 17 ) के रूप में हुई है. रोहित की लाश बुधवार की सुबह नगर थाना इलाके के बरगंडा क्षेत्र में झाड़ियों से अर्द्धनग्न अवस्था में मिली है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो संदिग्धों से पूछताछ चल रही है.

वहीं घटना को लेकर मृतक की मां बिंदिया देवी ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि लगभग तीन-चार माह पूर्व उसके पुत्र की पिटाई पड़ोसी दिलीप पासवान, बीरेन्द्र पासवान, विवेक, बिशू समेत अन्य ने की थी.इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी और सुलह हो गया था. हालांकि इसके बावजूद उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी गई थी.

मृत किशोर के परिजनों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मां ने लगाया हत्या का आरोप

बिंदिया देवी के अनुसार 15 अगस्त को बिशू कुमार और उसका दोस्त चंदू उसके बेटे रोहित को घुमाने ले गया था. इसके बाद से उसका बेटा रोहित घर नहीं लौटा. इसकी शिकायत उन्होंने मुफस्सिल थाना में की थी. इस बीच मंगलवार की रात पुलिस ने शव को बरामद कर लिया. बिंदिया देवी का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई और शव को नगर थाना इलाके में फेंक दिया गया है.मृत किशोर की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है. साथ ही हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.

इधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया हैं. पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि हत्या कैसे की गई थी.

ऑनर किलिंग का शक!

इधर घटना को लेकर मृत किशोर के भाई अमन कुमार ने प्रतिष्ठा में हत्या ( ऑनर किलिंग ) की आशंका व्यक्त की है. अमन का कहना है कि उसके भाई का प्रेम प्रसंग एक लड़की से चल रहा था. इससे लड़की के घरवाले नाराज थे. उसी नाराजगी में कुछ महीने पहले उसके भाई की पिटाई की गई थी. उस दौरान हत्या की धमकी भी दी गई थी. बाद में लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई. अमन कुमार का आरोप है कि लड़की के घरवालों ने ही उसके भाई की हत्या कर दी है.

“15 अगस्त से लापता नाबालिग रोहित कुमार दास की लाश नगर थाना क्षेत्र में मिली है. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा हैं कि रोहित की हत्या हुई है. इस मामले में गंभीरता से जांच चल रही है. सभी हत्यारे पकड़े जाएंगे.”-श्याम किशोर महतो, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर

