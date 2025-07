ETV Bharat / state

दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर: दो दोस्तों ने चाकू से एक-दूसरे पर किए कई वार, दोनों की मौत - TWO MURDER IN DELHI

आपसी बहस में दो दोस्तों ने ली एक दूसरे की जान, जांच में जुटी पुलिस ( Etv Bharat )

Published : July 14, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:26 AM IST

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में अपराध का बढ़ता ग्राफ रूकने का नाम ही नहीं ले रहा है. सरकार और पुलिस के लाख दावों के बाद भी एक के बाद एक हत्या,लूट, धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे है. वारदातें नहीं थम रही हैं. ताजा मामला दिल्ली के तिलक नगर थाने इलाके का है, जहां रविवार देर देर रात एक झगड़े ने दो दोस्तों की जान ले ली. पुलिस के मुताबिक दोनों युवक बी-ब्लॉक, ख्याला के रहने वाले थे. दोनों वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों दोस्तों के बीच किसा बात को लेकर हुई बहस : रविवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच दोनों दोस्त तिलक नगर थानों की पुलिस के इलाके के पार्क में बैठे थे. इसी दौरान किसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में बदल गई. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि हाथापाई के दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया. इस लड़ाई में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. तिलक नगर थाने में दो दोस्तों ने आपसी कहासुनी में ली एक दूसरे की जान (Etv Bharat)

