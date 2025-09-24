ETV Bharat / state

मेरठ में ड्यूटी पर जा रही नर्स पर एसिड अटैक, जानिए क्या है वजह

मेरठ में एसिड अटैक. ( etv bahrat archive. )

Published : September 24, 2025 at 7:59 AM IST | Updated : September 24, 2025 at 8:17 AM IST

मेरठः मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात नर्स पर एक किशोर ने एसिड फेंक दिया. नर्स ड्यूटी के लिए घर से निकली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. नर्स का इलाज जारी है.



पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक किशोर ने महिला पर तेजाब से भरी बोतल फेंक दी. महिला गढ़ रोड़ स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स है. रात में वह जब ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली थी, तभी अचानक किशोर ने उस पर हमला कर दिया. एसिड अटैक से उसकी हालत गंभीर हो गई. उशे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अब नर्स की हालत सामान्य बताई जा रही है. सूचना पर एएसपी अंतरिक्ष जैन मौके पर पहुंचे. मेरठ में एसिड अटैक. (etv bahrat)

