मेरठ में ड्यूटी पर जा रही नर्स पर एसिड अटैक, जानिए क्या है वजह

सिरफिरे नाबालिग पर आरोप, पुलिस पूछताछ कर रही, नर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

minor acid attacked nurse on duty meerut latest
मेरठ में एसिड अटैक. (etv bahrat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 7:59 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:17 AM IST

मेरठः मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात नर्स पर एक किशोर ने एसिड फेंक दिया. नर्स ड्यूटी के लिए घर से निकली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. नर्स का इलाज जारी है.


पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक किशोर ने महिला पर तेजाब से भरी बोतल फेंक दी. महिला गढ़ रोड़ स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स है. रात में वह जब ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली थी, तभी अचानक किशोर ने उस पर हमला कर दिया. एसिड अटैक से उसकी हालत गंभीर हो गई. उशे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अब नर्स की हालत सामान्य बताई जा रही है. सूचना पर एएसपी अंतरिक्ष जैन मौके पर पहुंचे.

minor acid attacked nurse on duty meerut latest
ये वजह आई सामनेः पुलिस के मुताबिक पड़ताल में पता चला है कि पीड़िता की बेटी को काफी समय से एक किशोर परेशान कर रहा था. आरोप है कि बेटी की शिकायत पर नर्स ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी किशोर ने गुस्से में आकर उस पर तेजाब से हमला कर दिया. वहीं, सूचना पर पहुंची फोरेंसिंक टीम ने मौके से नमूने लिए हैं. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम इस मामले में लगाई गई है. जांच शुरू कर दी है.आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में दबिश के लिए लगाई गई है. उन्होंने बताया कि सूचना पीड़िता के बेटे ने सूचना दी है कि उसकी बहन को 17 वर्षीय किशोर परेशान कर रहा था. जब मां ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने एसिड से अटैक कर दिया. आरोपी की तलाश की जा रही है. पीड़िता की ओर से तहरीर मिली है, जांच की जा रही है.


Last Updated : September 24, 2025 at 8:17 AM IST

