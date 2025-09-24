मेरठ में ड्यूटी पर जा रही नर्स पर एसिड अटैक, जानिए क्या है वजह
सिरफिरे नाबालिग पर आरोप, पुलिस पूछताछ कर रही, नर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 7:59 AM IST|
Updated : September 24, 2025 at 8:17 AM IST
मेरठः मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात नर्स पर एक किशोर ने एसिड फेंक दिया. नर्स ड्यूटी के लिए घर से निकली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. नर्स का इलाज जारी है.
पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक किशोर ने महिला पर तेजाब से भरी बोतल फेंक दी. महिला गढ़ रोड़ स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स है. रात में वह जब ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली थी, तभी अचानक किशोर ने उस पर हमला कर दिया. एसिड अटैक से उसकी हालत गंभीर हो गई. उशे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अब नर्स की हालत सामान्य बताई जा रही है. सूचना पर एएसपी अंतरिक्ष जैन मौके पर पहुंचे.
ये वजह आई सामनेः पुलिस के मुताबिक पड़ताल में पता चला है कि पीड़िता की बेटी को काफी समय से एक किशोर परेशान कर रहा था. आरोप है कि बेटी की शिकायत पर नर्स ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी किशोर ने गुस्से में आकर उस पर तेजाब से हमला कर दिया. वहीं, सूचना पर पहुंची फोरेंसिंक टीम ने मौके से नमूने लिए हैं. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम इस मामले में लगाई गई है. जांच शुरू कर दी है.आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में दबिश के लिए लगाई गई है. उन्होंने बताया कि सूचना पीड़िता के बेटे ने सूचना दी है कि उसकी बहन को 17 वर्षीय किशोर परेशान कर रहा था. जब मां ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने एसिड से अटैक कर दिया. आरोपी की तलाश की जा रही है. पीड़िता की ओर से तहरीर मिली है, जांच की जा रही है.
