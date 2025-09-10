ETV Bharat / state

नाबालिग अपहरण मामले में 14 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन

कुचामनसिटी : नाबालिग के अपहरण के मामले में 14 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगने के मामले में बुधवार को समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर थाने का घेराव किया. उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की. वहीं, इस मामले में एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है.

समाज के लोगों ने बाजार बंद की चेतावनी देते हुए धरने की भी बात कही थी. हालांकि, बाजार पूरी तरह बंद नहीं हुआ. शिव मंदिर परिसर में रैली से पहले एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए. महिलाओं के साथ समाज के लोगों ने पोस्टर लेकर शिव मंदिर से रैली निकाली. समाज ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही स्थानीय विधायक एवं मंत्री विजय सिंह चौधरी के खिलाफ भी नारेबाजी की. रैली लायन सर्कल से होते हुए पुलिस थाने की ओर बढ़ी. पुलिस थाने पहुंचने के बाद वहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया.