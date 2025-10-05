ईटीवी भारत की खबर का असर, मंत्रियों का जनदर्शन फिर से शुरू, रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुनेंगे समस्याएं
पिछले कई महीने से ये कार्यक्रम बंद था जिससे जनता और कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही थी.
रायपुर: ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. लंबे समय से बंद भाजपा का ‘सहयोग केंद्र’ यानी मंत्रियों का जनदर्शन अब दोबारा शुरू होने जा रहा है. शासन और संगठन दोनों के स्तर पर सक्रियता के बाद इस पहल को फिर से बहाल किया गया है. सोमवार से हर दिन एक मंत्री भाजपा कार्यालय में मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं और नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे. इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ भाजपा के मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान की है.
भाजपा ने मंत्रियों की ड्यूटी तय की
|नाम
|विभाग
|दिनांक
|दिन
|टंकराम वर्मा
|मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा
|06-10-2025
|सोमवार
|गजन्द्र यादव
|मंत्री, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य
|07-10-2025
|मंगलवार
|केदार कश्यप
|मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य
|08-10-2025
|बुधवार
|गुरु खुशवंत साहेब
|मंत्री, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास
|09-10-2025
|गुरुवार
|दयालदास बघेल
|मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
|10-10-2025
|शुक्रवार
शासन-संगठन ने लिया फैसला: हाल ही में ईटीवी भारत ने एक रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों का जनदर्शन लंबे समय से बंद है. इस खबर के बाद शासन और संगठन दोनों हरकत में आए. नतीजा यह हुआ कि अब प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर से इस कार्यक्रम को फिर शुरू करने का निर्णय लिया है.
‘सहयोग केंद्र’ में फिर से गूंजेगी जनता की आवाज: भाजपा प्रदेश कार्यालय में ‘सहयोग केंद्र’ के नाम से चलने वाला जनदर्शन करीब एक साल से बंद था. अब इसे सोमवार 6 अक्टूबर से फिर शुरू किया जा रहा है. पहले दिन प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा दोपहर 2 से 5 बजे तक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे. पंजीयन दोपहर 2 बजे तक होगा.
कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जनता से सीधा संवाद: ‘सहयोग केंद्र’ की शुरुआत बीते साल राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के निर्देश पर की गई थी, ताकि कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके. मंत्री प्रतिदिन यहां बैठकर लोगों से संवाद करते थे और छोटी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा होता था.
फिर होगी नई शुरुआत: अगस्त 2024 तक यह केंद्र सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन सितंबर में भाजपा के सदस्यता अभियान और बाद में संगठनात्मक चुनाव, नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों की व्यस्तता के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. अब जब चुनावी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं, पार्टी ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया है.
जनता और कार्यकर्ताओं के बीच फिर से बनेगा भरोसे का सेतु: भाजपा का मानना है कि यह पहल पार्टी और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगी. आम लोग अपनी समस्याएं सीधे मंत्रियों के सामने रख सकेंगे, और कार्यकर्ताओं को भी अपने क्षेत्र की दिक्कतों का समाधान कराने का अवसर मिलेगा.