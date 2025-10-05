ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर, मंत्रियों का जनदर्शन फिर से शुरू, रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुनेंगे समस्याएं

पिछले कई महीने से ये कार्यक्रम बंद था जिससे जनता और कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही थी.

Raipur Mantri Jandarshan
ईटीवी भारत की खबर का असर, मंत्रियों का जनदर्शन फिर से शुरू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. लंबे समय से बंद भाजपा का ‘सहयोग केंद्र’ यानी मंत्रियों का जनदर्शन अब दोबारा शुरू होने जा रहा है. शासन और संगठन दोनों के स्तर पर सक्रियता के बाद इस पहल को फिर से बहाल किया गया है. सोमवार से हर दिन एक मंत्री भाजपा कार्यालय में मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं और नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे. इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ भाजपा के मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान की है.

भाजपा ने मंत्रियों की ड्यूटी तय की

नामविभागदिनांकदिन
टंकराम वर्मामंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा06-10-2025सोमवार
गजन्द्र यादवमंत्री, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य07-10-2025मंगलवार
केदार कश्यपमंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य08-10-2025बुधवार
गुरु खुशवंत साहेबमंत्री, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास09-10-2025गुरुवार
दयालदास बघेलमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण10-10-2025शुक्रवार

शासन-संगठन ने लिया फैसला: हाल ही में ईटीवी भारत ने एक रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों का जनदर्शन लंबे समय से बंद है. इस खबर के बाद शासन और संगठन दोनों हरकत में आए. नतीजा यह हुआ कि अब प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर से इस कार्यक्रम को फिर शुरू करने का निर्णय लिया है.

‘सहयोग केंद्र’ में फिर से गूंजेगी जनता की आवाज: भाजपा प्रदेश कार्यालय में ‘सहयोग केंद्र’ के नाम से चलने वाला जनदर्शन करीब एक साल से बंद था. अब इसे सोमवार 6 अक्टूबर से फिर शुरू किया जा रहा है. पहले दिन प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा दोपहर 2 से 5 बजे तक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे. पंजीयन दोपहर 2 बजे तक होगा.

Raipur Mantri Jandarshan
रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुनेंगे समस्याएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जनता से सीधा संवाद: ‘सहयोग केंद्र’ की शुरुआत बीते साल राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के निर्देश पर की गई थी, ताकि कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके. मंत्री प्रतिदिन यहां बैठकर लोगों से संवाद करते थे और छोटी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा होता था.

फिर होगी नई शुरुआत: अगस्त 2024 तक यह केंद्र सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन सितंबर में भाजपा के सदस्यता अभियान और बाद में संगठनात्मक चुनाव, नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों की व्यस्तता के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. अब जब चुनावी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं, पार्टी ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया है.

जनता और कार्यकर्ताओं के बीच फिर से बनेगा भरोसे का सेतु: भाजपा का मानना है कि यह पहल पार्टी और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगी. आम लोग अपनी समस्याएं सीधे मंत्रियों के सामने रख सकेंगे, और कार्यकर्ताओं को भी अपने क्षेत्र की दिक्कतों का समाधान कराने का अवसर मिलेगा.

जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होने से जनता परेशान, सीएम मंत्रियों पर जनता से दूर होने का आरोप
रायपुर में देवी-देवताओं के अपमान पर बवाल, इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन का आरोप, महिला समेत 6 गिरफ्तार
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकी राम बोले- ऐसा रवैया रहा तो मैं भंग कराऊंगा सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का?

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTERS PUBLIC MEETINGRAIPUR BJP OFFICEमंत्रियों का जनदर्शनरायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालयRAIPUR MANTRI JANDARSHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.