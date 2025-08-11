जयपुर: प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने किया है. यह राजस्थान की अत्याधुनिक लैब है. यह लैब बस्सी में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के फ्रोजन सीमेन बैंक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से स्थापित की गई है. इस मौके पर मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे राजनेताओं के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि NDDB के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह के सहयोग से राज्य में पशुपालकों के हित में और भी योजनाएं लाई जाएंगी.

नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी: NDDB अध्यक्ष मीनेश शाह ने बताया कि इस लैब से हर साल 10 लाख डोज सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उत्पादन होगा. इससे नस्ल सुधार, दूध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आय में इजाफा होगा. उन्होंने बताया कि देश के 30 करोड़ पशुओं से निकलने वाली मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए भी NDDB लगातार काम कर रहा है. गोबर से फर्टिलाइजर व फ्यूल बनाकर गोबर की वैल्यू बढ़ाने में सफलता पाई है.

त्रिपक्षीय समझौता, 10 साल का प्रबंधन: इस अवसर पर RCDF, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (RLDB) और NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) के बीच बस्सी सीमेन स्टेशन के प्रबंधन और संचालन के लिए 10 वर्षों का त्रिपक्षीय समझौता (MoU) हुआ. NDS हर साल लगभग 10 लाख सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज का उत्पादन करेगा. मूल्य निर्धारण में सेक्स-सॉर्टेड सीमेन 239 रुपए प्रति डोज, स्वदेशी पारंपरिक सीमेन 22 रुपए और आयातित नस्ल 30 रुपए प्रति डोज तय किया गया है.

'SARAS' ब्रांड के तहत होगी ब्रांडिंग: सीमेन की ब्रांडिंग राजस्थान में 'SARAS' और अन्य राज्यों में 'SAG' नाम से होगी. RCDF की एमडी श्रुति भारद्वाज ने बताया कि यह केवल उत्पादन केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि प्रशिक्षण, जागरूकता और पशुपालकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में भी विकसित होगा. उन्होंने दावा किया कि इस तकनीक से 90% बछड़ियां सुनिश्चित होंगी और दूध उत्पादन में क्रांति आएगी. इस मौके पर NDDB ने बांसवाड़ा में डेयरी प्लांट स्थापना के लिए आठ करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी. पशुपालन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया.